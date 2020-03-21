新北鼓勵師生戴口罩 柯文哲：還是要實事求是

新北市教育局考量近日確診案例快速增加，昨通知公私立高中以下各級學校，即日起「鼓勵」教職員工及學生入校上課全面配戴口罩，對此，台北市長柯文哲今早出席活動表示，如果有的話當然戴，但如果要強制命令就變成政府有義務要提供，還是要實事求是。

台北市長柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會並受訪，有媒體詢問柯，校園口罩目前屬於備用狀態，有家長團體跟立委呼籲應該改成常用，因為現在已經有一些校園確診案例出現，雖然教育部有立刻送1萬片口罩到學校，但被認為太晚？

柯文哲表示，如果我們要下令上學要全程戴的話，標準動作應該是每天上學每人發1片，可是北市單高中以下連幼兒園就需28萬片，10天要280萬片，所以牽涉到有無必要、有沒有錢、買不買得到等問題；這也是為何北市一直沒下令，要下令也要準備好。

針對新北市鼓勵師生戴口罩一事，柯文哲說，如果有的話當然戴，但如果要強制命令就變成政府有義務要提供；其實新冠肺炎會慢慢流感化，全世界超過24萬人感染，短期內不會結束，在風險跟效益評估，要去計算，還是要實事求是，務實態度去處理，評估風險大概多少、應該做多大的準備，然後不要過度驚慌，要有準備打長期抗戰的想法。

有關停課SOP（標準作業流程）該如何修正，柯文哲則說，之前有腸病毒停課標準，這次有一定程度上引用，但兩種還是不太一樣，但這也沒有什麼，他的態度是，SOP先定先用，有問題再修，所以他認為SOP在一次兩次案例後會慢慢修正。