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開放民眾自費篩檢？柯文哲：閒著每周都做也浪費

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
台北市長柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會並受訪。記者翁浩然／攝影
台北市長柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會並受訪。記者翁浩然／攝影

新冠肺炎疫情國內確診數增加，台北市長柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會，被媒體問到醫界有人建議開放民眾自費篩檢，柯文哲表示，要看篩檢物資的供應量，他認為瘟疫造成的恐慌效果，比實際的效果大。

針對有確診者不少是輕症甚至沒症狀，是否應開放民眾自費篩檢，柯文哲表示，要看篩檢物資的供應量，如果可以自費做，大家閒著閒著每周都去做，有時候也是不必要的浪費，就看供應量，供應量要中央才知道，到底供應量有多少。

柯文哲說，目前感冒人口還是比新冠肺炎患者多很多，大部分喉嚨痛流鼻水，流感的機會遠大於新冠肺炎；所以瘟疫造成的恐慌效果比實際的效果大，還是要實事求是，且要做檢查的裝備要夠，否則想做也沒辦法。

被問到昨天提到的企業紓困方案何時出爐，柯則說，本來是下周一要公布，但財政局認為要收整資料一次發布，不要分次發布，所以可能會延到下周三。

新冠肺炎 柯文哲 患者

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