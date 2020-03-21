中和錦和公園新增體驗設備 讓長輩訓練身體機能
新北市持續推動公園全齡化改善計畫，中和區錦和運動公園在3月18日開放體健試用，其中加入了4項體健設施，功能分別為訓練上肢肌力、手眼協調、平衡感及核心肌群，讓家中長輩也能在公園從設施中訓練身體機能及保養。
城鄉局長黃一平表示，錦和公園為全台灣第一座引進北歐芬蘭體健設施的公園；其中樂齡大轉輪，轉輪上裝有可移動的小球，用手轉動球可改善肘部和肩膀的活動能力；起伏的平衡木可訓練爬坡及下坡的平衡感。
景觀處長陳進謙表示，錦和公園由衛生局挑選4種適合長者使用的芬蘭原廠體健設施，打造專為長者設計的運動體健場所，其中1項協調及平衡訓練設備，可以多人一起使用，當有人在使用移動小球訓練上肢肌肉時，另一位朋友可以利用平衡木訓練平衡感，增加相互陪伴的功能，讓長者也可以相揪到公園動健康，讓戶外的運動體健場所成為社交場所。
陳進謙表示，新北市全齡化公園的概念除了改善硬體，同時帶入軟體的活動，首創將運動指導員的專業知識導入，提升公園附加價值，景觀處截至3月20日已培訓60名種子運動指導員及196名志工，讓培訓後的運動指導員及志工來到新北公園陪伴指導長者進行運動。
城鄉局表示，家中長輩在公園使用各項體健設施時，建議有家人陪伴並參照器材及告示牌上的使用說明，也能使用手機掃描告示牌上的QR CODE下載「新北市動健康」APP記錄日常訓練的成果，維持身體日常運動的習慣。
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