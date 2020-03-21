影／鬆一口氣！台中都發局長兒子新冠肺炎二採陰性

台中市都發局長黃文彬的兒子3月17日返台，18日身體不適，經收容檢驗，新冠肺炎初採陰性，昨（20）日傍晚二採結果出爐同樣陰性。衛生局長曾梓展表示，黃文彬局長的兒子因自國外返台，仍為居家檢疫對象，將繼續完成14天居家檢疫；為求慎重，黃文彬局長將繼續自主健康管理，改採「居家辦公」，待兒子居家檢疫結束之後再回市府辦公。

新聞局長黃國瑋表示，黃文彬局長在等待兒子檢驗期間「真情告白」，在臉書po文道出一名爸爸心聲，更強調「病毒也許可怕，但家人間的愛，無敵」，感動眾多網友，紛喊爆哭與加油，如今肺炎檢驗結果出爐，初採、二採兩次均為陰性。

都發局長黃文彬人在家中自主健康管理，特別錄了一段影片感謝各界關心，他直言「太高興了」，孩子在醫院檢查的結果，兩次都是陰性，大家都鬆了一口氣，這兩天，當爸爸糾結的心情，總算要放下了。他也說，孩子的警報解除，但他為了慎重起見，準備好了再回到市府，謝謝大家的關心。

以下為黃文彬影片逐字稿：

各位好朋友，太高興了，孩子在醫院檢查的結果，兩次都是陰性，大家都鬆了一口氣，這兩天，當爸爸糾結的心情，總算要放下了，打電話給孩子問他說，你有發燒嗎？醫院有檢查嗎？他總是跟我講說，爸爸一切都很好，就是想吃媽媽煮的東西，不管怎麼樣，孩子的警報解除了，但是我呢為了慎重起見，準備好了再回去上班，服務大家，謝謝大家的關心，謝謝。