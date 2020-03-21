台南推「居家檢疫家人安心住」 五星飯店祭超殺優惠

因應新冠肺炎居家檢疫及自主管理人數增加，目前台南市以在家居家檢疫者為多，台南市觀光旅遊局邀請旅宿業者加入居家檢疫家屬住宿優惠行列，推出「居家檢疫家人安心住專案」，提供居家檢疫家屬安心休息環境，希望讓家屬放鬆心情，輕鬆照顧家人。

截至昨天，台南有11家旅館、民宿業者參與該專案，提供391房間數，房價依房型不同介於400元到6080元，觀旅局表示，加入業者陸續增加中，會持續更新方案名單並公布在官網。

觀旅局指出，大億麗緻酒店推出入住7天以上，每日每位1199元起的超殺優惠；天下大飯店推出入住7天以上，每日810到1888元；藍天驛站商務旅館入住14天，平日下殺700元、假日900元；添福商務旅館入住12天以上，每日房價400到900元。

台南晶英酒店入住7天以上享3400元優惠價；台邦商旅住滿14天，每日2000到3000元；窩廟邊民宿平日1100到3100元、假日1300到3500元；首相飯店入住5天可享每日1300到1900元；台南維悅酒店則推出特惠房價，平日2218到3326元、假日2957到4435元；黃風鈴民宿住滿14日，可享每日800到1200元。