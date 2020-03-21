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台南市加強稽查亂丟口罩 不容向公權力挑戰

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局加強稽查超商、百貨公司、商場等周遭環境，維護市容也做好防疫。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局加強稽查超商、百貨公司、商場等周遭環境，維護市容也做好防疫。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局遏阻民眾亂丟口罩、菸蒂等垃圾，散播病菌也影響環境衛生，加強稽查店家周遭環境，2個月來抽查1151家次店家，發現24處嚴重髒亂，並通知總公司督管。

台南市環保局表示，為維護市容清潔，台南市政府依據「台南市環境清潔自治條例」公告連鎖便利商店、連鎖超級市場及百貨公司，必須對營業場所所或停車場，以及四周2公尺以內的巷道，負環境清潔責任。

面對嚴峻的新冠肺炎疫情，台南市環保局更是加強稽查，以免因有人亂丟口罩、菸蒂，散播感染源。有民眾向稽查人員反映，常看到有人亂丟菸蒂，甚至看到1名機車騎士，從超商走出後，向地上吐了一口痰，然後撕開香菸包裝紙，順手丟在地上，心想若有當場錄影就好，行為太可惡了。

環保局長謝世傑說，去年取締亂丟垃圾及煙蒂共告發1337件，近期對於廢棄口罩會加強稽查，也請店家負起企業責任，主動維護周遭街道環境，市民如發現超商或百貨周遭道路髒亂，也可通知店家清理，一同維護市容清潔。

口罩 超商 新冠肺炎

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