北市自來水園區「飲水思源頭」首映 今免費入園

為傳達聯合國「世界水日」珍惜水資源理念，台北自來水事業處與公共電視合作拍攝「飲水思源頭—台北好水探秘」影片，今天（21日）於台北自來水園區首映，並開放民眾免費入園。

「飲水思源頭—臺北好水探秘」是一部介紹台北自來水超過百年歷史風華的影片，透過國史館台灣文獻館、國立台灣圖書館、民間收藏家與學者專家等提供資料，完整呈現台北水道古蹟與草山水道活古蹟，從日本時期到現代化自來水建設的故事。

北水處表示，影片拍攝準備過程中，人員探勘台北水道觀音山蓄水池古蹟時，意外發現百年前的日本左官（泥水匠）櫻井泰吉在天花板上留下姓名、日期和日本家鄉的地址，可能當作人在台北異鄉的紀念，今天中午12點到下午4點也將免預約開放民眾參觀觀音山蓄水池，但考量蓄水池場域安全，每次管制30人入場。

配合防疫，民眾進入園區必須戴口罩、接受工作人員量額溫、進行手部消毒，如額溫超過37.5度者，將不能進場。