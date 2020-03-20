高職生製口罩套、額溫檢驗器 捐給新北

新北市汐止區車頭鹹粥飄香60年，老闆娘使用台灣在地糯米及炭火熬煮，端出的鹹粥散發淡淡炭香味，讓人食指大動。店內紅糟肉、紅糟鰻魚皆是熱門小菜，雖然都是看似平淡樸實的餐點，但吃進嘴裡的卻是老闆娘的堅持與好味道。

2020-03-20 23:49