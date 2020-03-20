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高職生製口罩套、額溫檢驗器 捐給新北
新冠肺炎疫情升溫，校園屬於易感染群聚場所。台灣師範大學與新北市教育局指導多所高職學生開發紅外線熱像儀、自動額溫檢驗器和多用途防疫口罩套，昨天捐給新北中小學師生使用。
新北樟樹國際實中流行服飾科學生表示，他們獲企業贊助機能布料，設計多用途防疫口罩套。實測外表防水，內側採吸濕抑菌快乾材料，可透氣，不會覺得太悶。
成員黃思穎另示範口罩套收納摺疊，使用前內層摺入收納，使用後反摺外層，降低雙手碰口罩內外層次數，減少與病菌接觸。
新北高工與新北國際樟樹實中設計紅外線熱像儀，拿一杯溫水靠近儀器，立刻發出「同學你發燒了，趕快回家休息」的語音，相當有趣。
能偵測行進者體溫，對發燒者照相發出警報，相關數值傳給學校防疫管理人員。儀器零件由新北市府出資、樟樹實中採購，目前已有60多套。
鶯歌工商製作自動額溫檢驗器，零件由新北市府出資、鶯歌高職採購。
儀器可在7公分距離內量額溫，避免接觸，資料可傳到網路伺服器，轉發給防疫管理人員。
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