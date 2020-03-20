北市運動場實名制第一天　體育局：不配合可拒絕入場

因應新冠肺炎疫情，北市室內運動場所及藝文場館均實施實名制，今起12區運動中心等地正式上路。新制上路第一天，體育局一早派員至22個營業場館訪視，體育局表示，為控制疫情有利後續追蹤，消費者普遍能體諒。

體育局運動產業科長吳偉銘說，本市12區運動中心及公園泳池今日起啟動實名制措施，入場前也需噴酒精、量測體溫，並在符合個人資料保護法規定下，請民眾留下姓名、連絡電話、入館時間、出國紀錄、使用場地等，以掌握運動場所出入名單。

由於北市民營體育場館及健身房業者大都採會員制，體育局今也同步發文給民營運動場館業者，請業者確實登記每日進出人員，一旦有確診個案，即可提供資訊追蹤；另如有非會員消費者進出場館，建議可依個人資料保護法第19條規定，告知消費者收集目的並經同意後請其配合提供基本資料，以利後續防疫追蹤。

若遇民眾不配合，吳偉銘說，非常時期僅能委婉向民眾說明，必要時可拒絕入場，但目前為止尚未發生。