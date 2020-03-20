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防疫新冠肺炎！北捷場館實名制 自來水飲水台關閉
國內新冠肺炎確診案例近日大增，台北捷運配合北市府公有場館政策，營運的台北小巨蛋冰上樂園、北投會館、逃生體驗營、學員宿舍及訓練教室即日起都採入場實名制，民眾進場需出示身分證明文件，並登記個人資料，量體溫時如有發燒不得入場。
另外，台北自來水事業處為加強防疫，即日雙北包含捷運站內共643座直飲台暫停服務，並同步關閉直飲地圖網頁，合計停用北市612座及新北市31座，包含捷運站內135座。
直飲台停用期間，除關閉直飲台水源，還會懸掛停用說明牌告知，但市府表示，管理單位仍會持續維護管理。
北捷表示，貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋場館，已全面要量遊客體溫，並婉拒額溫高於37.5度或有呼吸道感染症狀者入場；如今疫情日益嚴峻，台北小巨蛋冰上樂園、北投會館、逃生體驗營、學員宿舍及訓練教室，即日起也提升防疫作為，採入場實名制，加強查驗身分證件，登記姓名、電話及14天內是否出國等基本資料。
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