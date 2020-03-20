新冠肺炎疫情增溫，中部某商圈一家眼鏡行員工到土耳其旅遊回國確診，該員工住處的社區管委會公告，提醒其他住戶做好防疫措施，消息一出，商圈攤商擔心嚇跑客人急跳腳；還有網友PO出防疫人員全副武裝，就護車載上2人的照片，並寫上「疑似確診病例，XX掰掰．我不來上課了」貼圖在網路瘋傳。當地里長澄清，消防員載送是80多歲不良於行的老伯伯因身體不適送醫，並非疑似確診病例。

對此，台中市政府衛生局聲明，隨意散播疫情防治不實訊息，將依法移送地檢署偵辦，最高將處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三百萬元以下罰金。相關疫情訊息應以中央流行疫情指揮中心發布為準，疫情期間請民眾做好防護措施，不要過度恐慌。

據了解，這家眼鏡行員工3月13日晚間返國，身體沒有不適症狀，打1922通報，盼能檢疫，但因自土耳在17日列三級警示，17日後從土耳其返國者才需居檢疫14天，17日之前，只要自主健康管理，因此檢疫要求遭拒，該員工14日上班，15日主動到醫院要求自費檢疫確診，目前收治在醫院負壓隔離病房。店家公告，為了守護大家的健康和安心，暫時歇業做全面大消毒。

網友則在該眼鏡行官網留言，「叫你不要出國～不聽中了吧， 中了，還上班開店， 要害多少人你才甘願」、「政府小心翼翼防疫，每天戰戰兢兢，他們真的很辛苦，但總是有自私的人！」

台中市衛生局表示，今天有多名網友po出「防疫人員全副武裝，就護車載上2人的照片，寫上疑似確診病例，XX掰掰，我不來上課了」、「XX社區管委會張貼確診案例公告，提醒住戶防範」，呼籲民眾切勿轉傳來源不明或未經證實疫情、防治措施資訊，以免觸法。

台中市衛生局說明，散播訊息若查證屬實，依傳染病防治法第10條，公告內容如屬實，依法不得洩漏，違者將處9萬元以上、45萬元以下罰鍰，散播消息若查正為不實訊息，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。