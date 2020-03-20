快訊

防疫難在防人心？馬來西亞的「鎖國大作戰」

教育部：高中以下師生停止出國 違者處5到100萬元罰鍰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網傳社區有確診疑似病例就醫 中市府：勿亂傳以免被罰

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局表示，有網友po出「XX社區管委會張貼確診案例公告，提醒住戶防範」，呼籲民眾切勿轉傳來源不明或未經證實疫情、防治措施資訊，以免觸法。圖／讀者提供
台中市衛生局表示，有網友po出「XX社區管委會張貼確診案例公告，提醒住戶防範」，呼籲民眾切勿轉傳來源不明或未經證實疫情、防治措施資訊，以免觸法。圖／讀者提供

新冠肺炎疫情增溫，中部某商圈一家眼鏡行員工到土耳其旅遊回國確診，該員工住處的社區管委會公告，提醒其他住戶做好防疫措施，消息一出，商圈攤商擔心嚇跑客人急跳腳；還有網友PO出防疫人員全副武裝，就護車載上2人的照片，並寫上「疑似確診病例，XX掰掰．我不來上課了」貼圖在網路瘋傳。當地里長澄清，消防員載送是80多歲不良於行的老伯伯因身體不適送醫，並非疑似確診病例。

對此，台中市政府衛生局聲明，隨意散播疫情防治不實訊息，將依法移送地檢署偵辦，最高將處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三百萬元以下罰金。相關疫情訊息應以中央流行疫情指揮中心發布為準，疫情期間請民眾做好防護措施，不要過度恐慌。

據了解，這家眼鏡行員工3月13日晚間返國，身體沒有不適症狀，打1922通報，盼能檢疫，但因自土耳在17日列三級警示，17日後從土耳其返國者才需居檢疫14天，17日之前，只要自主健康管理，因此檢疫要求遭拒，該員工14日上班，15日主動到醫院要求自費檢疫確診，目前收治在醫院負壓隔離病房。店家公告，為了守護大家的健康和安心，暫時歇業做全面大消毒。

網友則在該眼鏡行官網留言，「叫你不要出國～不聽中了吧， 中了，還上班開店， 要害多少人你才甘願」、「政府小心翼翼防疫，每天戰戰兢兢，他們真的很辛苦，但總是有自私的人！」

台中市衛生局表示，今天有多名網友po出「防疫人員全副武裝，就護車載上2人的照片，寫上疑似確診病例，XX掰掰，我不來上課了」、「XX社區管委會張貼確診案例公告，提醒住戶防範」，呼籲民眾切勿轉傳來源不明或未經證實疫情、防治措施資訊，以免觸法。

台中市衛生局說明，散播訊息若查證屬實，依傳染病防治法第10條，公告內容如屬實，依法不得洩漏，違者將處9萬元以上、45萬元以下罰鍰，散播消息若查正為不實訊息，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

疫情 衛生局

延伸閱讀

防疫又再升級！金門機場4月1日起出境旅客需量測體溫

赴越南恐遭集中隔離 外交部籲審慎評估前往

旅館業投入防疫 桃園市24家親友安心旅館出爐

哥返台居家檢疫 弟外出倒垃圾被誤認嚇壞鄰居

相關新聞

疫情影響 北市公共浴池關閉或採實名制 泡腳池擬限人數

因應新冠肺炎疫情升溫，北市公共浴池與泡腳池也都加強防疫消毒次數，明天（21日）起，前山公園的公共浴池因場所屬於密閉空間，...

基隆2女歐洲返國趴趴走金山老街大消毒 攤商：會害怕

基隆有2名女子自歐洲返國應自主健康管理，但卻外出參加社區旅遊活動，在基隆參加健行，還到新北市金山逛老街，引發民眾關切。金...

網傳社區有確診疑似病例就醫 中市府：勿亂傳以免被罰

新冠肺炎疫情增溫，中部某商圈一家眼鏡行員工到土耳其旅遊回國確診，該員工住處的社區管委會公告，提醒其他住戶做好防疫措施，消...

金山高中繁星成績亮眼 在地就學創佳績

金山高中繁星計畫放榜，今年榜單一出，有33名學生報名，31名錄取，其中11名更是準國立大學生，而且這11名學生每一位都是因為在地就學政策創下佳績，證明省下通勤時間與金錢，不用名門高中也可以考出亮眼成績。

淡水三個里志工支援 紓解學校導護人力

淡水區鄧公國小有一千五百多名學童，每天上下學週邊交通除了空間有限之外，交通導護人力安排，一直是學校最困擾的問題，而鄧公學區位於鄧公里、學府里、幸福里三里的交界，各里志工在里長們的合作規劃帶領下，里民志工每日到學校執勤導護，攜手護童平安通學。

新店民族路部份路段 實施機車禁停騎樓

從3月23日起新店區民族路單號邊，從建國路口到明德路口路段，以及建國路108號到112號路段，開始實施機車禁停騎樓，新北市交通局表示，由於機車停放騎樓，不僅有礙市容觀瞻，恐怕會造成逃生不易的問題，因此希望民眾多加配合。

汐止公所防疫升級 41間活動中心封館

肺炎疫情延燒，確診案例爆增，也讓公部門防疫再升級，配合新北市政府政策，汐止區公所為了服務不中斷，除了調整各課室同仁座位之外，也針對41間活動中心，全面封館，造成不便也請民眾多多體諒。

守護抗疫天使 新北市議員媒介捐健康酵素

隨著新冠肺炎確診個案越來越多，第一線醫護人員的工作也越來越繁重，新北市議員李坤城感念醫護人員的辛勞，特別媒介一家知名生技公司，捐贈20箱健康酵素給新北市立聯合醫院，希望醫護人員在救人的同時，也要照顧好自己的健康。

影／關閉場館雙北不同調！柯：別疫情未結束經濟先垮

新冠肺炎疫情持續在台蔓延，新北市長侯友宜昨(19日)上午宣布，新北市所有公有封閉型場館暫停開放14天。但反觀緊鄰的台北市...

台南稱防疫旅館有逾百房間數 議員：第一波早已額滿

新冠肺炎疫情升溫，台南市觀光旅遊局長郭貞慧指出，防疫旅宿目前有165房間，15房已有民眾入住，不過，台南市議員陳怡珍表示...

居家檢疫超不爽 台中里長送泡麵被丟地上

台中市居家檢疫（須在家中待檢驗）約2260人，隔離的有101人，台中市衛生局長曾梓展表示，目前有33人違反規定被開罰，其...

結婚購物節展送好禮 防疫入場實名制、限人數、攤距寬

台北市婚紗攝影商業同業公會舉辦的「2020台北春季結婚購物節」，今天（20日）早上11點起在花博爭豔館登場，將展至後天（...

熱門新聞

伊甸電音趴今天下午執意舉辦 南投縣府電話被抗議民眾打爆

居家檢疫者哀嘆：連老婆看到我都會怕

影／電音趴挑戰防疫 林明溱祭鐵腕：派警察設路障管制

檢疫者家人把「家」讓出來 不料反被工作單位「隔離」

基隆2女歐洲返國趴趴走金山老街大消毒 攤商：會害怕

新北醫院、護理之家今起禁探病、陪限1人 長照機構視訊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。