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守護抗疫天使 新北市議員媒介捐健康酵素

觀天下 / 記者羅綸宏/三重報導
新北市議員李坤城媒介一家知名生技公司，捐贈20箱健康酵素給新北市立聯合醫院。 圖／全聯有線電視提供
新北市議員李坤城媒介一家知名生技公司，捐贈20箱健康酵素給新北市立聯合醫院。 圖／全聯有線電視提供

隨著新冠肺炎確診個案越來越多，第一線醫護人員的工作也越來越繁重，新北市議員李坤城感念醫護人員的辛勞，特別媒介一家知名生技公司，捐贈20箱健康酵素給新北市立聯合醫院，希望醫護人員在救人的同時，也要照顧好自己的健康。

新北市議員李坤城表示，因自己平常有喝酵素的習慣，酵素對增強體力及免疫力都很好，感念第一線醫護人員的辛勞，他們更需要有堅強的體力及免疫力，所以就拜託大漢公司捐贈健康酵素給市立聯合醫院，為醫護人員健康把關。

大漢酵素公司協理黃瑋指出，我們喝一杯酵素，可抵300顆維他命抗氧化的效果，希望透過捐贈能讓第一線防疫人員得到更好的保護力。

收到這批能增強免疫力的健康食品，新北聯醫院長項正川相當感激，除了回贈感謝狀外，也表示院內將近900位的醫護人員，一定會全力以赴，守護市民度過疫情難關。

面對嚴峻的疫情，李坤城呼籲，除了要做好自主健康管理外，也要給第一線的醫護人員加油打氣，大家團結對抗病毒、守護台灣。

醫護人員 酵素 新冠肺炎

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