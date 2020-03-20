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汐止公所防疫升級 41間活動中心封館

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所針對41間活動中心，全面封館，造成不便也請民眾多多體諒。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所針對41間活動中心，全面封館，造成不便也請民眾多多體諒。 圖／觀天下有線電視提供

肺炎疫情延燒，確診案例爆增，也讓公部門防疫再升級，配合新北市政府政策，汐止區公所為了服務不中斷，除了調整各課室同仁座位之外，也針對41間活動中心，全面封館，造成不便也請民眾多多體諒。

汐止區長陳健民指出，針對這次的疫情，汐止區公所針對活動中心的舞蹈班、歌唱班等等，之前已經先做停班的動作，那疫情越來越嚴峻，市府也要求從3/20到4/2中間這兩週，室內場館，也就是比較不通風的場域，要做封館的動作，所以，我們汐止的活動中心，暫停對外開放。

陳健民提醒，3/5－3/14日這段期間，如果有從歐洲、土耳其、埃及包括從杜拜轉機的民眾，請務必趕快跟我們區公所做一個聯繫，那這個星期六、日，公所會有同仁值班，接聽電話。而公所會送達1.補開立居家檢疫通知書2.發放關懷包3.請個案出示護照入境戳章、機票票根等相關證據，並留存等等，也請民眾自主通報，公所電話2641-1111分機261、262。

另外，公所內部為了服務不中斷，除了準備第二、第三辦公室，連各課室同仁座位也來個大搬風，拆散辦公。陳健民表示，那針對這次的疫情，除了準備第二、第三辦公室之外，各課室同仁位置也有做了調整，像是會計室，目前裡頭就有會計室、人事室、政風事的同仁一起辦公，就是希望服務能夠不中斷。

汐止 疫情

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