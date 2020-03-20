淡水三個里志工支援 紓解學校導護人力

淡水區鄧公國小有一千五百多名學童，每天上下學週邊交通除了空間有限之外，交通導護人力安排，一直是學校最困擾的問題，而鄧公學區位於鄧公里、學府里、幸福里三里的交界，各里志工在里長們的合作規劃帶領下，里民志工每日到學校執勤導護，攜手護童平安通學。

鄧公里邱美津里長表示，孩子是國家未來的主人翁，守護學童通學安全，里長責無旁貸，學府里林文成里長表示，讓學童有一條安全的通學路，里民父母更安心，學童通學安全看得到，幸福里李佳倩里長表示，能為維護學童的通學安全盡一份心力，志工與長者都感到非常榮幸。

鄧公國小校長謝芳儒表示，鄧公、學府、幸福三里是鄧公國小的主要學區，三里的里長對地方事務都非常熱心，在里長們的號召下，里民志工們每天早上與中午、下午放學時間，輪班執勤，尤其在這艱困的防疫期間，三里志工的協助支援，緩解學校在人力吃緊的問題。

家長會洪良鑑會長表示，鄧公國小的辦學一直受到地方鄰里的肯定，不管是在學生的安全通學上，以及學生的多元學習，學校都盡心規劃與執行。這次學府路口的導護崗，三里里長願意攜手合作來維護我們學童的通學安全，家長會也代表所有的家長表達真摯的感謝，鄧公學府真的好幸福。