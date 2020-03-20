快訊

防疫難在防人心？馬來西亞的「鎖國大作戰」

教育部：高中以下師生停止出國 違者處5到100萬元罰鍰

淡水三個里志工支援 紓解學校導護人力

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區鄧公國小在三個里長們的合作規劃帶領下，里民志工每日到學校執勤導護，攜手護童平安通學。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區鄧公國小在三個里長們的合作規劃帶領下，里民志工每日到學校執勤導護，攜手護童平安通學。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區鄧公國小有一千五百多名學童，每天上下學週邊交通除了空間有限之外，交通導護人力安排，一直是學校最困擾的問題，而鄧公學區位於鄧公里、學府里、幸福里三里的交界，各里志工在里長們的合作規劃帶領下，里民志工每日到學校執勤導護，攜手護童平安通學。

鄧公里邱美津里長表示，孩子是國家未來的主人翁，守護學童通學安全，里長責無旁貸，學府里林文成里長表示，讓學童有一條安全的通學路，里民父母更安心，學童通學安全看得到，幸福里李佳倩里長表示，能為維護學童的通學安全盡一份心力，志工與長者都感到非常榮幸。

鄧公國小校長謝芳儒表示，鄧公、學府、幸福三里是鄧公國小的主要學區，三里的里長對地方事務都非常熱心，在里長們的號召下，里民志工們每天早上與中午、下午放學時間，輪班執勤，尤其在這艱困的防疫期間，三里志工的協助支援，緩解學校在人力吃緊的問題。

家長會洪良鑑會長表示，鄧公國小的辦學一直受到地方鄰里的肯定，不管是在學生的安全通學上，以及學生的多元學習，學校都盡心規劃與執行。這次學府路口的導護崗，三里里長願意攜手合作來維護我們學童的通學安全，家長會也代表所有的家長表達真摯的感謝，鄧公學府真的好幸福。

淡水

延伸閱讀

新冠肺炎影響 雲林4家業者申請減班休息

新冠肺炎疫情 南投縣完成異地辦公規劃、人力分流

婦人飲酒騎車上路 自摔魂斷關渡橋

中華醫大職員下月起調薪6% 全體振奮

相關新聞

疫情影響 北市公共浴池關閉或採實名制 泡腳池擬限人數

因應新冠肺炎疫情升溫，北市公共浴池與泡腳池也都加強防疫消毒次數，明天（21日）起，前山公園的公共浴池因場所屬於密閉空間，...

基隆2女歐洲返國趴趴走金山老街大消毒 攤商：會害怕

基隆有2名女子自歐洲返國應自主健康管理，但卻外出參加社區旅遊活動，在基隆參加健行，還到新北市金山逛老街，引發民眾關切。金...

網傳社區有確診疑似病例就醫 中市府：勿亂傳以免被罰

新冠肺炎疫情增溫，中部某商圈一家眼鏡行員工到土耳其旅遊回國確診，該員工住處的社區管委會公告，提醒其他住戶做好防疫措施，消...

金山高中繁星成績亮眼 在地就學創佳績

金山高中繁星計畫放榜，今年榜單一出，有33名學生報名，31名錄取，其中11名更是準國立大學生，而且這11名學生每一位都是因為在地就學政策創下佳績，證明省下通勤時間與金錢，不用名門高中也可以考出亮眼成績。

淡水三個里志工支援 紓解學校導護人力

淡水區鄧公國小有一千五百多名學童，每天上下學週邊交通除了空間有限之外，交通導護人力安排，一直是學校最困擾的問題，而鄧公學區位於鄧公里、學府里、幸福里三里的交界，各里志工在里長們的合作規劃帶領下，里民志工每日到學校執勤導護，攜手護童平安通學。

新店民族路部份路段 實施機車禁停騎樓

從3月23日起新店區民族路單號邊，從建國路口到明德路口路段，以及建國路108號到112號路段，開始實施機車禁停騎樓，新北市交通局表示，由於機車停放騎樓，不僅有礙市容觀瞻，恐怕會造成逃生不易的問題，因此希望民眾多加配合。

汐止公所防疫升級 41間活動中心封館

肺炎疫情延燒，確診案例爆增，也讓公部門防疫再升級，配合新北市政府政策，汐止區公所為了服務不中斷，除了調整各課室同仁座位之外，也針對41間活動中心，全面封館，造成不便也請民眾多多體諒。

守護抗疫天使 新北市議員媒介捐健康酵素

隨著新冠肺炎確診個案越來越多，第一線醫護人員的工作也越來越繁重，新北市議員李坤城感念醫護人員的辛勞，特別媒介一家知名生技公司，捐贈20箱健康酵素給新北市立聯合醫院，希望醫護人員在救人的同時，也要照顧好自己的健康。

影／關閉場館雙北不同調！柯：別疫情未結束經濟先垮

新冠肺炎疫情持續在台蔓延，新北市長侯友宜昨(19日)上午宣布，新北市所有公有封閉型場館暫停開放14天。但反觀緊鄰的台北市...

台南稱防疫旅館有逾百房間數 議員：第一波早已額滿

新冠肺炎疫情升溫，台南市觀光旅遊局長郭貞慧指出，防疫旅宿目前有165房間，15房已有民眾入住，不過，台南市議員陳怡珍表示...

居家檢疫超不爽 台中里長送泡麵被丟地上

台中市居家檢疫（須在家中待檢驗）約2260人，隔離的有101人，台中市衛生局長曾梓展表示，目前有33人違反規定被開罰，其...

結婚購物節展送好禮 防疫入場實名制、限人數、攤距寬

台北市婚紗攝影商業同業公會舉辦的「2020台北春季結婚購物節」，今天（20日）早上11點起在花博爭豔館登場，將展至後天（...

熱門新聞

伊甸電音趴今天下午執意舉辦 南投縣府電話被抗議民眾打爆

居家檢疫者哀嘆：連老婆看到我都會怕

影／電音趴挑戰防疫 林明溱祭鐵腕：派警察設路障管制

檢疫者家人把「家」讓出來 不料反被工作單位「隔離」

基隆2女歐洲返國趴趴走金山老街大消毒 攤商：會害怕

新北醫院、護理之家今起禁探病、陪限1人 長照機構視訊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。