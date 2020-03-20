金山高中繁星成績亮眼 在地就學創佳績

金山高中繁星計畫放榜，今年榜單一出，有33名學生報名，31名錄取，其中11名更是準國立大學生，而且這11名學生每一位都是因為在地就學政策創下佳績，證明省下通勤時間與金錢，不用名門高中也可以考出亮眼成績。

不少準大學生分享，在地就學省下來的通車時間，不僅讓睡眠充足，進而讓學習更有效率，還有繁星計畫對於沒有名校光環的高中是相對公平且有利，學測分數通過校系門檻，而穩定平時段考成績才是最大關鍵，此外在繁星計畫之外，還有一位最早透過透過特殊選才招生考上大學的學生，是原住民藝能班的學生，平時藝能班的課程讓他的音樂夢充實，奠定了足夠的能量得以追夢。

金山高中校長賴來展表示，榜單開出亮眼成績，歸功於在地就學政策與教師們的陪伴，讓學生尋找到志向，並且一步步築夢踏實，也祝褔這群準大學生們擁有充實的大學生涯，莫忘初衷、展翅飛翔。