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新店民族路部份路段 實施機車禁停騎樓
從3月23日起新店區民族路單號邊，從建國路口到明德路口路段，以及建國路108號到112號路段，開始實施機車禁停騎樓，新北市交通局表示，由於機車停放騎樓，不僅有礙市容觀瞻，恐怕會造成逃生不易的問題，因此希望民眾多加配合。
而對於這項措施，在新店人臉書社團上也引起討論，部分民眾相當贊成，認為機車本來就不應該停放騎樓，有人更表示這樣環境會變的舒服多了，不過也有民眾認為，如果要機車退出騎樓，應該有配套措施，否則機車無處可停將是個問題。
對此交通局表示，已在民族路等實施機車禁停的路段，增加畫設機車停車格，做為停車替代空間，同時，在正式實施前，已在該路段張貼公告，並且每天派員前往，在停放騎樓的車輛上張貼貼紙宣導，另外警察局也會配合加強勸導。
希望騎樓淨空之後，不但還給民眾舒適的通行空間，更保障場所安全及提升交通環境品質，也再次提醒機車騎士，務必遵守停放規定，避免遭到取締。
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