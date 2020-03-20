快訊

獨╱國民黨團人事地震 曾永權人馬江桂芳遭資遣

抓到了！呼籲儲糧引爆搶購潮 表兄弟網傳謠言被法辦

疫情影響 北市公共浴池關閉或採實名制 泡腳池擬限人數

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市產業發展局管轄的北投區復興、泉源公園，以及硫磺谷地熱景觀區免費泡腳溫泉，平常也是民眾泡腳祛寒的熱點，市府為防疫，研擬限制使用人數中。圖／產業局提供
北市產業發展局管轄的北投區復興、泉源公園，以及硫磺谷地熱景觀區免費泡腳溫泉，平常也是民眾泡腳祛寒的熱點，市府為防疫，研擬限制使用人數中。圖／產業局提供

因應新冠肺炎疫情升溫，北市公共浴池與泡腳池也都加強防疫消毒次數，明天（21日）起，前山公園的公共浴池因場所屬於密閉空間，決定無限期關閉，藉機消毒、整修，而北投露天溫泉浴池則將採進場實名制；北投區復興公園等3處免費泡腳溫泉，市府也正研議限制同一時間的使用人數。

北市花卉試驗中心主任宋馥華表示，前山公園的公共浴池有男湯、女湯，每天每場次2小時通常都各有100人次使用，因場所密閉，考量防疫安全，明天起將無限期關閉，視疫情發展告一段落才會再次開放，期間將進行全面消毒，並利用時間整修管線。

陽明山公園管理所主任林晁嘉表示，北投露天溫泉浴池明起，進場實施實名制（包含登記姓名、電話、旅遊史等資訊）；環境衛生部分，除原本每天清掃作業外，過完年後，每天白天開始前、中場休息或晚上休息後，都會加強消毒扶手等民眾常接觸的地方。

另外，北市產業發展局管轄的北投區復興、泉源公園，以及硫磺谷地熱景觀區免費泡腳溫泉，平常也是民眾泡腳祛寒的熱點。

產發局公用事業科長何明育表示，3處泡腳池因地點為開放型戶外空間，暫時不會關閉，但正在研議管制進場人數，避免過度群聚；衛生清潔部分，從2月起也將原本每天傍晚清理1次，增加為每天早中晚清潔消毒3次。

北市產業發展局管轄的北投區復興、泉源公園，以及硫磺谷地熱景觀區免費泡腳溫泉，平常也是民眾泡腳祛寒的熱點，市府為防疫，研擬限制使用人數中。圖／產業局提供
北市產業發展局管轄的北投區復興、泉源公園，以及硫磺谷地熱景觀區免費泡腳溫泉，平常也是民眾泡腳祛寒的熱點，市府為防疫，研擬限制使用人數中。圖／產業局提供
北市產業發展局管轄的北投區復興、泉源公園，以及硫磺谷地熱景觀區免費泡腳溫泉，平常也是民眾泡腳祛寒的熱點，市府為防疫，研擬限制使用人數中。圖／產業局提供
北市產業發展局管轄的北投區復興、泉源公園，以及硫磺谷地熱景觀區免費泡腳溫泉，平常也是民眾泡腳祛寒的熱點，市府為防疫，研擬限制使用人數中。圖／產業局提供

溫泉 北投 北市 新冠肺炎

延伸閱讀

新北限制不能探病 北市：視疫情發展再研議

關閉場館雙北不同調？柯文哲：力不可用盡

疫情升溫 金山溫泉暫停室內公共浴室

疑地下室通風不良 北市工人吸入過量氣體送醫

相關新聞

疫情影響 北市公共浴池關閉或採實名制 泡腳池擬限人數

因應新冠肺炎疫情升溫，北市公共浴池與泡腳池也都加強防疫消毒次數，明天（21日）起，前山公園的公共浴池因場所屬於密閉空間，...

基隆2女歐洲返國趴趴走金山老街大消毒 攤商：會害怕

基隆有2名女子自歐洲返國應自主健康管理，但卻外出參加社區旅遊活動，在基隆參加健行，還到新北市金山逛老街，引發民眾關切。金...

末日感又來？民眾到賣場搶購商品 店員忙到閒不下來

中央疫情指揮中心昨宣布，台灣新冠肺炎確診案例累積100例，民眾因對疫情恐慌，紛紛到各賣場搶購物資，有店員表示，昨晚跟今天...

影／關閉場館雙北不同調！柯：別疫情未結束經濟先垮

新冠肺炎疫情持續在台蔓延，新北市長侯友宜昨(19日)上午宣布，新北市所有公有封閉型場館暫停開放14天。但反觀緊鄰的台北市...

台南稱防疫旅館有逾百房間數 議員：第一波早已額滿

新冠肺炎疫情升溫，台南市觀光旅遊局長郭貞慧指出，防疫旅宿目前有165房間，15房已有民眾入住，不過，台南市議員陳怡珍表示...

居家檢疫超不爽 台中里長送泡麵被丟地上

台中市居家檢疫（須在家中待檢驗）約2260人，隔離的有101人，台中市衛生局長曾梓展表示，目前有33人違反規定被開罰，其...

結婚購物節展送好禮 防疫入場實名制、限人數、攤距寬

台北市婚紗攝影商業同業公會舉辦的「2020台北春季結婚購物節」，今天（20日）早上11點起在花博爭豔館登場，將展至後天（...

新北鼓勵危老都更 申請案核准還能拿5.5萬企劃補助費

為加速新北都更進度、鼓勵民眾申請都更，新北市都更處表示，即日起至10月20日，只要是危老重建計畫案申請人，且符合內政部規...

影／因應肺炎 柯：北市防疫戰略上是「力不可用盡」

因應新冠肺炎疫情，新北市長侯友宜昨宣布今起公有封閉型場館暫停對外開放兩周，不過北市卻不封館採用實名制；針對雙北防疫不同調...

居家檢疫家人住旅館 飯店推住滿14天每晚1600元

新冠肺炎疫情持續延燒，旅遊飯店業者生意慘淡，不少旅宿業者紛紛推出「親友安心旅館」，若家人因疫情需要居家檢疫、居家隔離者，...

新北公共場館今封 林右昌：基隆不需刻意關閉所有場館

新北市長侯友宜昨天宣布今天起新北市公共封閉型場館，包括運動中心、活動中心、博物館等暫停開放14天。基隆市長林右昌今天被問...

住防疫旅館補太少？柯文哲：免費恐濫用 讓業者增業績

新冠肺炎疫情延燒，台北市防疫旅館空間有限，市府鼓勵居家檢疫者留家中，親友住一般旅館，昨宣布補助7000元，但有民眾覺得住...

熱門新聞

國內知名電音趴明登場 網友勸停辦竟關粉絲頁裝死

基隆中正、信義區明天大停水11小時 影響2萬4千戶

伊甸電音趴今天下午執意舉辦 南投縣府電話被抗議民眾打爆

居家檢疫者哀嘆：連老婆看到我都會怕

影／電音趴挑戰防疫 林明溱祭鐵腕：派警察設路障管制

民眾瘋囤貨 林智堅訪視量販店籲民眾勿恐慌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。