疫情影響 北市公共浴池關閉或採實名制 泡腳池擬限人數

因應新冠肺炎疫情升溫，北市公共浴池與泡腳池也都加強防疫消毒次數，明天（21日）起，前山公園的公共浴池因場所屬於密閉空間，決定無限期關閉，藉機消毒、整修，而北投露天溫泉浴池則將採進場實名制；北投區復興公園等3處免費泡腳溫泉，市府也正研議限制同一時間的使用人數。

北市花卉試驗中心主任宋馥華表示，前山公園的公共浴池有男湯、女湯，每天每場次2小時通常都各有100人次使用，因場所密閉，考量防疫安全，明天起將無限期關閉，視疫情發展告一段落才會再次開放，期間將進行全面消毒，並利用時間整修管線。

陽明山公園管理所主任林晁嘉表示，北投露天溫泉浴池明起，進場實施實名制（包含登記姓名、電話、旅遊史等資訊）；環境衛生部分，除原本每天清掃作業外，過完年後，每天白天開始前、中場休息或晚上休息後，都會加強消毒扶手等民眾常接觸的地方。

另外，北市產業發展局管轄的北投區復興、泉源公園，以及硫磺谷地熱景觀區免費泡腳溫泉，平常也是民眾泡腳祛寒的熱點。