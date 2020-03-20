疫情影響 北市公共浴池關閉或採實名制 泡腳池擬限人數
因應新冠肺炎疫情升溫，北市公共浴池與泡腳池也都加強防疫消毒次數，明天（21日）起，前山公園的公共浴池因場所屬於密閉空間，決定無限期關閉，藉機消毒、整修，而北投露天溫泉浴池則將採進場實名制；北投區復興公園等3處免費泡腳溫泉，市府也正研議限制同一時間的使用人數。
北市花卉試驗中心主任宋馥華表示，前山公園的公共浴池有男湯、女湯，每天每場次2小時通常都各有100人次使用，因場所密閉，考量防疫安全，明天起將無限期關閉，視疫情發展告一段落才會再次開放，期間將進行全面消毒，並利用時間整修管線。
陽明山公園管理所主任林晁嘉表示，北投露天溫泉浴池明起，進場實施實名制（包含登記姓名、電話、旅遊史等資訊）；環境衛生部分，除原本每天清掃作業外，過完年後，每天白天開始前、中場休息或晚上休息後，都會加強消毒扶手等民眾常接觸的地方。
另外，北市產業發展局管轄的北投區復興、泉源公園，以及硫磺谷地熱景觀區免費泡腳溫泉，平常也是民眾泡腳祛寒的熱點。
產發局公用事業科長何明育表示，3處泡腳池因地點為開放型戶外空間，暫時不會關閉，但正在研議管制進場人數，避免過度群聚；衛生清潔部分，從2月起也將原本每天傍晚清理1次，增加為每天早中晚清潔消毒3次。
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