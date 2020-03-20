新冠肺炎多攻擊年長者？ 中市議員籲關懷據點列重點
新冠肺炎疫情嚴峻，群聚場所的防疫安全也特別受關注，台中市議員張瀞分在市議會臨時會中表示，專門讓長輩共餐及活動的社區關懷據點也是重要的群聚場所，防疫工作應該更嚴格面對。
國際疫情升溫，歐美國家染新冠肺炎的多是年長者，因缺乏免疫力，症狀更嚴重。
張瀞分表示，台中市有408處社區關懷據點，這些聚點分散在台中市各社區內，共照顧32000多名長輩，最近台灣新增的確診病例以境外移入居多，雖然中央從19日開始限制外國人士來台，但最近國人從國外返台，還是可能和家中長輩接觸，長輩如果又到關懷據點活動，可能造成傳染風險。
社會局長彭懷真表示，目前台中市408處關懷聚點，每周都會檢討以更嚴格的方式控管服務流程，長輩及工作人員進入據點前要落實量體溫，活動中每兩小時需雙手消毒。
彭局長表示，此外也須避免長輩活動時與他人肢體接觸，而老人共餐則改以餐盒方式供應，也讓長輩可選擇回家用餐，減少群聚感染風險。
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