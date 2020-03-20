新北限制不能探病 北市：視疫情發展再研議

近日國內疫情確診人數增，新北市長侯友宜今早裁示醫院、護理之家一律不能探病，只能1人陪病，加護病房限時段只能2人探病；對此，台北市衛生局長黃世傑則說，防疫期間各縣市視狀況「超前布署」，北市醫院探病目前都符合中央疫情指揮中心要求與建議已加強限制，每天限制時段與人數，是否進一步完全禁止仍有待研議，要看疫情發展與指揮中心建議。

台北市立聯合醫院七大院區現已調整一般病房、加護病房的探病時間，一般病房僅專責防疫的和平醫院禁止探病，其他院區、病房則都是每天晚上7時到7時30分，而每次訪客限2人，陪病含照服員只能1名。

台北市立萬芳醫院3月12日起改為每天限中午11時30分到12時30分探病，一般病房、加護病房訪客上限都是2人，陪病含照服員也只能1人。

衛生局長期照護科長劉惠賢表示，北市護理之家共20家，目前也都有依照中央防疫指揮中心要求執行訪客限制，每天限探訪1次，每次限2小時內；市府內部會再討論如何加強。