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台南稱防疫旅館有逾百房間數 議員：第一波早已額滿

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議員陳怡珍表示，15房是第一波洽談的業者，已全數額滿，第二波業者尚未確定，呼籲市府加速提升防疫旅館數量。記者鄭維真／攝影
台南市議員陳怡珍表示，15房是第一波洽談的業者，已全數額滿，第二波業者尚未確定，呼籲市府加速提升防疫旅館數量。記者鄭維真／攝影

新冠肺炎疫情升溫，台南市觀光旅遊局長郭貞慧指出，防疫旅宿目前有165房間，15房已有民眾入住，不過，台南市議員陳怡珍表示，15房是第一波洽談的業者，已全數額滿，第二波業者尚未確定，呼籲市府加速提升防疫旅館數量。

郭貞慧表示，目前台南市的防疫旅館、防疫民宿共有165房間數，已有15房有民眾入住，部分是外籍人士，有些則是不方便居住在家裡，今天下午與有意願的旅宿業者開會。

陳怡珍指，這幾天接到許多地方民眾反映因家中有留學生返台，再加上中央流行疫情指揮中心宣布回溯到3月5日以後從歐洲、埃及等地入境者，也要改成居家檢疫，導致防疫旅館需求量大增，民眾致電防疫專線才發現完全客滿，目前一房難求。

陳怡珍說，市府觀旅局宣布台南已洽談約150個房間可作為防疫旅館使用，目前有15名居家檢疫者入住，入住率僅約1成，但實際致電衛生局及觀旅局皆回應防疫旅館目前完全額滿，沒有空位。

經查，陳怡珍發現現有的15個房間為2間民宿，是第一波洽談的業者，全數額滿，市府已陸續與第二波業者接洽，預計會有逾150房間，待今天下午與有意願的業者開會宣導軟、硬體措施，制定標準作業流程後才能確定，因此，現在尚無法釋出空房。

陳怡珍說，現在民眾是看的到吃不到，心裡只能乾著急，要求市府應加快協調腳步，加速提供防疫旅館數量，才能因應實際疫情狀況。

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