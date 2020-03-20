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居家檢疫超不爽 台中里長送泡麵被丟地上

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員朱暖英指加強人力做好防疫。記者陳秋雲／攝影
台中市議員朱暖英指加強人力做好防疫。記者陳秋雲／攝影

台中市居家檢疫（須在家中待檢驗）約2260人，隔離的有101人，台中市衛生局長曾梓展表示，目前有33人違反規定被開罰，其中1人連續違法，前後兩次共被開罰60萬元。

台中市議會今天舉行臨時會，進行專案報告，市議員朱暖英問衛生局長曾梓展目前台中疫情。曾局長作以上表示，他說，列管的54案中有33人被開罰，其中1人連續違法，兩次共被罰60萬元。

市府民政局統計，台中昨成立居家檢疫替代所共30個房間，今日開放申請，截至今天中午，共受理申請14件，核准2件，今日下午入住2人，12案補件審核中，由里長實地查核是否合乎資格。

市議員邱素貞說，第一線的里長、里幹事疲於奔命，她指出，南區國光里長陳雅惠前往訪視，但送泡麵、麵包關懷被隔離者，竟遭對手丟到地上「要叫我們14天都吃泡麵嗎？」

邱素貞指出，里長、里幹事也是人，冒著風險去訪視檢疫隔離者，卻被對方罵，還把里長掏腰包送的物資泡麵丟到地上，第一線人員真的很辛苦。

市議員邱素貞表示，這幾天各大賣場出現人擠人搶購情形，好像擠沙丁魚，經發局應隨時掌握台中民生物資供應是否出現失衡情形，避免民眾一窩蜂囤積物資，人心惶惶外，衛生等相關單位更需積極採因應配套措施，避免造成群聚感染，影響民眾身體健康安全。

市議員邱素貞說，基層居家檢疫人力應視情況加強。記者陳秋雲／攝影
市議員邱素貞說，基層居家檢疫人力應視情況加強。記者陳秋雲／攝影

衛生局 泡麵 台中市

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