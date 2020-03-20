居家檢疫超不爽 台中里長送泡麵被丟地上

台中市居家檢疫（須在家中待檢驗）約2260人，隔離的有101人，台中市衛生局長曾梓展表示，目前有33人違反規定被開罰，其中1人連續違法，前後兩次共被開罰60萬元。

台中市議會今天舉行臨時會，進行專案報告，市議員朱暖英問衛生局長曾梓展目前台中疫情。曾局長作以上表示，他說，列管的54案中有33人被開罰，其中1人連續違法，兩次共被罰60萬元。

市府民政局統計，台中昨成立居家檢疫替代所共30個房間，今日開放申請，截至今天中午，共受理申請14件，核准2件，今日下午入住2人，12案補件審核中，由里長實地查核是否合乎資格。

市議員邱素貞說，第一線的里長、里幹事疲於奔命，她指出，南區國光里長陳雅惠前往訪視，但送泡麵、麵包關懷被隔離者，竟遭對手丟到地上「要叫我們14天都吃泡麵嗎？」

邱素貞指出，里長、里幹事也是人，冒著風險去訪視檢疫隔離者，卻被對方罵，還把里長掏腰包送的物資泡麵丟到地上，第一線人員真的很辛苦。