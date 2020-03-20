結婚購物節展送好禮 防疫入場實名制、限人數、攤距寬

台北市婚紗攝影商業同業公會舉辦的「2020台北春季結婚購物節」，今天（20日）早上11點起在花博爭豔館登場，將展至後天（22日）共3天；因應新冠肺炎疫情，除進入展場有專人幫忙量體溫、噴酒精消毒，同時登記入場人員、控制會場人數在300人以下避免群聚；業者這次還端出展期間入場就送萬元抵用券及防疫酒精小噴瓶等好禮來吸引人潮。

根據北市民政局、北市婚紗攝影商業同業公會統計，台北市去年約有1萬5千對新人，每對新人結婚約花費15萬到20萬元，婚紗產業每年產出近30億元的商機。

市府近年也推廣婚紗攝影相關產業，與公會合作辦理結婚購物展覽活動，並串聯竹子湖海芋季、繡球花季等花季共同行銷；今年春季結婚購物節共有33家婚紗攝影等相關產業業者參與，包含除攝影還有婚戒、西服、喜餅等。

北市婚紗攝影商業同業公會理事長高志榮表示，今年受疫情影響，婚紗攝影業人潮與業績砍半，為讓民眾能安心、增加參觀意願，會場有加強防疫措施，包含入場者必須全程配戴口罩、量體溫、消毒手部，若有發燒者將不得入場。

爭豔館會場展攤間距從過去世貿會場的3公尺增加到約6公尺，活動期間於出入口也會造冊管理，入內者都須登記，並控制會場人數在300人以下，讓6000平方公尺的空間，人口密度至少在每人平均20平方公尺以上，減少群聚疑慮。

除做好防疫，公會也祭出多項好禮，到場參觀結婚購物節就有機會獲得送萬元抵用券、防疫酒精小噴瓶及保溫袋，會場今年還有知名3C家電大廠進駐，提供優惠家電折扣；而3天活動期間入場於各展攤訂購，還有機會參加「幸福成家禮」抽獎，獎項為「嫁妝一牛車」總價值破十萬元的各項家電好禮、鑽戒等，盼藉此刺激消費。