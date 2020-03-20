新北鼓勵危老都更 申請案核准還能拿5.5萬企劃補助費

為加速新北都更進度、鼓勵民眾申請都更，新北市都更處表示，即日起至10月20日，只要是危老重建計畫案申請人，且符合內政部規定資格，民眾只要檢附相關資料，就可申請企劃案補助費用55000元。

新北市都更處表示，為了促進危險及老舊建築物重建，完善安全的生活環境，新北市推動都更三箭，其中的「危老建築優先重建」政策，從內政部106年5月發布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」以來，截至目前核准數量已達120件，審查時程平均約2個月。

都更處表示，為減輕民眾製作重建計畫書的負擔，並提升民眾申請意願，新北市政府已獲中央補助330萬元經費，受理危老重建計畫補助。

申請期間即日起至10月20日止，只要是經市府核准的危老重建計畫案申請人，且符合「內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點」所規定之申請資格，檢具相關文件與發票影本，即可向新北市政府都市更新處申請每案上限55000元補助費用。

都更處主秘李澤仁補充，一般民眾在準備相關企畫書內容的過程中，因不具備相關專業，準備過程會非常辛苦，一般都會請專業人士協助評估、製作企畫書，為了鼓勵民眾的都更意願，所以推出危老都更案企畫書補助費。

東更處表示，有關危老重建補助費用相關資訊及申請範本等相關資料，皆已放在新北市都更處首頁「危老重建計畫」宣導專區，提供民眾參考，相關資訊請上新北市政府都市更新處官網，如有任何問題也可電洽都更處詢問。