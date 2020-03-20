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防疫旅館補助遭憂不夠 柯文哲：部分負擔概念

中央社 / 台北20日電

因應新冠肺炎疫情，北市將有條件補助居家檢疫者家屬新台幣7000元，以供他們入住居家檢疫旅館。市長柯文哲表示，這是部分負擔概念，避免旅館全面免費遭濫用。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，台北市居家檢疫者的家人若到其他旅館居住，台北市有條件補助新台幣7000元。

台北市長柯文哲今天出席2020台北春季結婚購物節，被問及補助太少、不足以支付防疫旅館住宿費相關問題時表示，這是部分負擔的概念，就像健保，如果百分百免費大家就亂用，如果宣布防疫旅館免費恐被濫用。

柯文哲指出，這段時間有大量留學生回國，但有些家庭房間不夠或是共用浴廁等，不方便居家檢疫或隔離，才想出檢疫者住家裡、家人住防疫旅館的方法，對旅館而言收一般市民也比較方便順暢、又可增加業務。

媒體追問有無跟中央談到這筆補助，柯文哲表示「這是地方政府可以決定的，我們就出」，災害準備金跟第二預備金都各還有7億元，且下週會公布北市緊急紓困方案，讓企業撐住。

媒體問及前幾日與新北市長侯友宜會面討論防疫相關問題，柯文哲表示雙北是首都生活圈，應互相合作，比如說SOP可以共用、防疫旅館可調度等，看哪些防疫措施可以互通有無，雖不可能百分百相同，但重點部分越一致越好。

至於台北是否跟進新北關閉封閉性場館，柯文哲表示運動場館採實名制較好追蹤，並管制人流數，因疫情可能短期不會結束，經濟不能先垮掉，戰略上力不可用盡、適當防護就好。

柯文哲 居家檢疫

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