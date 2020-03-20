教口罩、洗手新住民語 新北市課程融入防疫

因應新冠肺炎疫情，新北市將新住民語文課程融入防疫教育，搭配時事讓學生更有興趣，教導學生「口罩」、「洗手」、「酒精」等新住民詞彙。

印尼語教學支援工作人員慕雅妮說，生活化的用語對語文學習十分重要，她利用上課前5分鐘，配合時事教導生活應用性高的新住民語文，例如「勤洗手」的印尼語是「Rajin Cuci Tangan」、「量體溫」則是「Mengukur Suhu Tubuh」，更能引起學生的學習興趣。

越南語教支老師阮紅女也用越南語教導學生「勤洗手、戴口罩」，也鼓勵學生回家和家人一起說越南語，一同勤洗手防疫。成州國小一年級學生葉明萱和楊銘都說，回家會和媽媽用越南語多練習唸幾次勤洗手和戴口罩，這樣一邊做一邊記，會加深印象。

泰國語教支老師李金香說，台灣防疫工作，做得非常好也很嚴謹，讓她覺得很放心，學生的衛生習慣也變得更好了。