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林口公車轉運站延後施工 6月完工改年底完工

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市林口國際媒體園區持續對外招商。 圖／新北市經發局提供
新北市林口國際媒體園區持續對外招商。 圖／新北市經發局提供

因應目前林口國際媒體園區招商，需配合調整設計型式，及紅火蟻防治9月底才能排除，新北市交通局今宣布，原訂6月完工的林口公車轉運站，將延後施工，但力拚在今年年底前完工啟用。

交通局長鍾鳴時表示，為了改善及提升林口區內公共運輸服務，以及未來媒體園區開發後的交通需求，交通局計畫興闢林口公車轉運站，去年11月委託建築設計團隊規畫辦理。

交通局運輸管理科長林詩欽指出，林口公轉運站的規畫計採簡約實用，期間因配合林口國際媒體園區招商，陸續調整設計型式，以融入周邊開發單位的不同風格和意象，求園區整體性。加上此時遇園區紅火蟻防治等前置作業，預計9月底才能排除，因此原訂今年6月完工的林口公車轉運站將延後施工。

交通局表示，林口公車轉運站規畫仍會持續進行，等待前置作業妥善處理後立即再進場施工，以利工程順利進行，並預計今年年底前完工啟用。

林口 公車

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