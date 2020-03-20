加速台中國光地下道填平 黃國書協調遷移天然氣整壓站

位於國光路地下道路邊，提供週邊居民日常生活天然氣使用的欣中天然氣整壓站，因配合「國光路地下道填平計畫」需遷移，但礙於法規及安全考量等因素遲遲無法確定遷移地點，立委黃國書多次邀集欣中天然氣公司、台鐵局和市府有關單位協調，今天終於有了重大進展，台鐵局「有條件」同意移置，可望加快國光路地下道填平工程進度。

當地長榮里林政蒼里長說，國光地下道填平是南區居民期待已久的工程，長久以來每遇颱風豪雨地下道便會淹水；且地下道限高，時不時會有貨車或小卡車卡在陸橋下，目前填平工程卡在天然氣整壓站無處可遷，希望有關單位能趕緊處理。

會勘主持人立委黃國書表示，國光路地下道填平是都市縫合非常重要的一環，西區連接南區的交通路網將更加便利，有助於活絡舊城區。

黃國書說，填平地下道最大的障礙是有一座「天然氣整壓站」，提供南區4萬戶家庭日常生活所需的重要設施，移置地點須更加審慎，為了不影響民眾日常生活及不讓重大工程延宕，他已多次邀集台鐵局、欣中天然氣、台中市建設局、都發局等相關局處單位會勘協調，在合乎法令及安全規範下積極協助克服遷移上的困難。

欣中天然氣補充表示，天然氣整壓站將中油輸送的天然氣降壓至用戶爐具使用，是極重要的減壓設備，站體本身無儲氣功能，且有多項24小時全天候監控設施，遇緊急狀況即自動切斷供氣源，且北部已有許多高架橋下設置天然氣整壓站的案例，確定設備本身安全無虞。