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加速台中國光地下道填平 黃國書協調遷移天然氣整壓站

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
配合「國光路地下道填平計畫」需遷移，欣中天然氣整壓站礙於法規、安全考量等因素遲遲無法確定遷移地點，立委黃國書邀欣中天然氣公司、台鐵局和市府有關單位協調，台鐵局「有條件」同意移置，可望加快國光路地下道填平工程進度。圖／黃國書提供
配合「國光路地下道填平計畫」需遷移，欣中天然氣整壓站礙於法規、安全考量等因素遲遲無法確定遷移地點，立委黃國書邀欣中天然氣公司、台鐵局和市府有關單位協調，台鐵局「有條件」同意移置，可望加快國光路地下道填平工程進度。圖／黃國書提供

位於國光路地下道路邊，提供週邊居民日常生活天然氣使用的欣中天然氣整壓站，因配合「國光路地下道填平計畫」需遷移，但礙於法規及安全考量等因素遲遲無法確定遷移地點，立委黃國書多次邀集欣中天然氣公司、台鐵局和市府有關單位協調，今天終於有了重大進展，台鐵局「有條件」同意移置，可望加快國光路地下道填平工程進度。

當地長榮里林政蒼里長說，國光地下道填平是南區居民期待已久的工程，長久以來每遇颱風豪雨地下道便會淹水；且地下道限高，時不時會有貨車或小卡車卡在陸橋下，目前填平工程卡在天然氣整壓站無處可遷，希望有關單位能趕緊處理。

會勘主持人立委黃國書表示，國光路地下道填平是都市縫合非常重要的一環，西區連接南區的交通路網將更加便利，有助於活絡舊城區。

黃國書說，填平地下道最大的障礙是有一座「天然氣整壓站」，提供南區4萬戶家庭日常生活所需的重要設施，移置地點須更加審慎，為了不影響民眾日常生活及不讓重大工程延宕，他已多次邀集台鐵局、欣中天然氣、台中市建設局、都發局等相關局處單位會勘協調，在合乎法令及安全規範下積極協助克服遷移上的困難。

欣中天然氣補充表示，天然氣整壓站將中油輸送的天然氣降壓至用戶爐具使用，是極重要的減壓設備，站體本身無儲氣功能，且有多項24小時全天候監控設施，遇緊急狀況即自動切斷供氣源，且北部已有許多高架橋下設置天然氣整壓站的案例，確定設備本身安全無虞。

經過黃國書立委與現場各單位的討論並做成決議，只要欣中公司通過由第三方公正單位認證的專業審查，確保其安全性，台鐵局就同意將整壓站遷移至建國南路與有恆街高架橋下台鐵土地上，預計年底要動工的國光路地下道填平工程確定取得重大進展。

配合「國光路地下道填平計畫」需遷移，欣中天然氣整壓站礙於法規、安全考量等因素遲遲無法確定遷移地點，立委黃國書邀欣中天然氣公司、台鐵局和市府有關單位協調，台鐵局「有條件」同意移置，可望加快國光路地下道填平工程進度。圖／黃國書提供
配合「國光路地下道填平計畫」需遷移，欣中天然氣整壓站礙於法規、安全考量等因素遲遲無法確定遷移地點，立委黃國書邀欣中天然氣公司、台鐵局和市府有關單位協調，台鐵局「有條件」同意移置，可望加快國光路地下道填平工程進度。圖／黃國書提供

台鐵 黃國書 高架橋

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