居家檢疫家人住旅館 飯店推住滿14天每晚1600元

新冠肺炎疫情持續延燒，旅遊飯店業者生意慘淡，不少旅宿業者紛紛推出「親友安心旅館」，若家人因疫情需要居家檢疫、居家隔離者，其餘同住的親友可以到飯店住，讓彼此雙方都安心。有業者推出每晚2020元價格；另有飯店推出「住好住滿」優惠住房專案，只要住滿14天，每晚只要1600元。

台中麗寶福容大飯店推出「寶貝家人longstay15天渡假專案」，平均一天只要2020元。飯店表示，因應疫情，若民眾家中有正在居家隔離、居家檢疫的家人，特別是家中有長者的民眾，鼓勵同住的家屬走出戶外，除了居家防疫者安心在家外，民眾也可多出遊散心，來麗寶渡假區大口深呼吸。

麗寶福容大飯店表示，為鼓勵家中有需要居家防疫者的家人走出戶外，飯店推出住房優惠，平均一天一間2020元，包含早餐，期間再送雙人英式午茶乙次，還可免費使用三溫暖、健身房、戶外泳池，提升免疫力，優惠期限至5月31日止。

台中全國大飯店針對須居家檢疫者的家人也推出「住好住滿，安心14天家人住房」優惠住房專案，不含早餐、不限平假日，只要住滿14天，即可用每房1600元入住，每房再加碼贈館內200元餐飲抵用券，平均最低每人只要800元即可入住，搶攻防疫商機。