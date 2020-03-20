新北公共場館今封 林右昌：基隆不需刻意關閉所有場館

新北市長侯友宜昨天宣布今天起新北市公共封閉型場館，包括運動中心、活動中心、博物館等暫停開放14天。基隆市長林右昌今天被問到是否關閉市內的公共場館，林右昌回應，目前不需要去刻意要求關閉所有場館，基隆地狹人稠，只要一全面關閉的話，對民眾生活產生非常大的影響。

林右昌表示，這幾天境外移入案例大幅增加，也增加醫療防衛體系壓力，市府做好相關因應準備，許多應超前部署的，也和雙北同步進行應變機制，命令一下隨時可以啟動。

對於防疫旅館部份，林右昌說，市府早就準備好，由於基隆疫情穩定，準備65個房間，到目前為止，有需求的民眾只有5人也已進住，平均價格約1500元，相對平價。社區感染演練方面，相關準備工作初步規畫好，預計3月底、4月初左右，邀民眾及區公所，一起來做社區感染防疫演練，加強民眾自我防衛能力。

對於是否關閉市內的公共場館，林右昌說，只要民眾配合，目前是不需要去刻意要求關閉所有場館，且因為基隆地狹人稠，包括運動、圖書館及室內空間，非常有限，只要一全面關閉的話，對民眾生活產生非常大的影響，因此在防疫與健康安全前提下，讓防疫盡量維持民眾正常生活秩序。

為期10天市議會臨時會會期今天結束，林右昌感謝議會提出各項寶貴建議，針對議員關心的疫情狀況，他表示基隆疫情穩定，市府以最嚴謹、超前部署方式，民眾落實衛教與防疫知識，基隆一定可以挺過這一關。