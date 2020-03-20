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住防疫旅館補太少？柯文哲：免費恐濫用 讓業者增業績

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
台北市長柯文哲今早出席春季結婚購物節活動受訪。記者翁浩然／攝影
台北市長柯文哲今早出席春季結婚購物節活動受訪。記者翁浩然／攝影

新冠肺炎疫情延燒，台北市防疫旅館空間有限，市府鼓勵居家檢疫者留家中，親友住一般旅館，昨宣布補助7000元，但有民眾覺得住14天很貴，補助太少；對此，台北市長柯文哲今早出席春季結婚購物節活動受訪表示，這是部分負擔的概念，百分百免費大家就會濫用

針對防疫旅館相較其他縣市貴，柯文哲表示，台北市什麼都貴，對航空來的外國人而言，基於交通方便，還是喜歡住北市；防疫旅館補助跟健保部分負擔概念一樣，若百分百免費大家就會濫用；旅館有貴有便宜，所以採部分負擔的方式。

柯說，現在有大量留學生都美國歐洲回來，居家檢疫，北市家庭房間也沒幾個，廁所浴室共用，隔離檢疫有困難，所以才想出居家檢疫的住家中，正常的去住旅館；對旅館而言，若是來居家檢疫的業者要準備很多事、很麻煩，收正常的市民則沒問題，也增加一點業績，不然現在旅館業很慘。

有關7000元補助是否跟中央談過？柯文哲說，這是地方政府可以決定的，北市目前第一災害準備金有7億元，第二預備金也大概還有7億元；北市府下周會發布北市緊急紓困方案，他很害怕一些企業撐不下去倒閉，倒閉又有失業問題很麻煩，營業額下降5成以上的企業會優先救，原則上會讓這些企業不會倒閉。

談到北部傳有國中預防性停課？柯文哲則回應詳情他不曉得，但就當成是演練，疫情的消息還是交給中央統一發布。

至於現已有北部的高中全校停課，柯文哲則說，2名學生感染就全校停課，會有問題；陽明山上有50多人的國小，台灣大學則約3萬人，規模不同的學校都用2人感染全校停課的標準，恐怕還要再修一修，例如看是多少人的學校，是不是同班的，其實SOP也是且戰且走。

北市 柯文哲 居家檢疫

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