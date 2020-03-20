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新北檢疫旅館不敷所需 定目標衝高2000房間

中央社 / 新北20日電

因應新北居家檢疫旅館房間數不足，市長侯友宜今天要求，將房間數衝高到2000間。同時請觀旅局協調旅館業者提供家屬安心價住宿。

新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第26次應變會議，今天在市府舉行，由市長侯友宜主持。

副秘書長劉和然在會後記者會表示，目前積極開發有意願的旅館業者申請為檢疫旅館，並統一由民政局為訂房聯繫窗口。

劉和然表示，新北防疫旅館的原則為「獨棟、位於郊區、不與一般旅客混居」，至昨天為止僅有56間房。但因應大量回台灣的國人居家檢疫需求，市府協調至上午共有3區188間房。

劉和然說，居家檢疫原則仍為1人1間。侯友宜指示觀旅局積極開發，盼望短期內達到2000個房間為目標。有加入意願的業者，也會等清空原有住宿旅客，保持獨棟、住宿動線不混居，才會變成檢疫旅館。

由於這是極大的挑戰，劉和然回答記者詢問何時達標，他說，「依照侯市長的個性與工作態度和要求，應該盼望在3天內達成」。

劉和然表示，若檢疫旅館的房間數不敷所需，將鼓勵讓家屬入住新北市旅館，把熟悉的家讓留給返台檢疫的家人。至今天中午，共有64家旅館業者加入「家屬安心價」方案，以打折優惠提供家屬入住。

新北共有178家旅館飯店，觀旅局長張其強昨天預估有100家旅館會加入「家屬安心價」方案，他說，這些旅館遍布新北市，將可讓需要居家檢疫的家屬，選擇離家最近的旅館，方便就近送餐給居家檢疫中的家人，尤其價格優惠，平均房價一天可省約新台幣1000元。

劉和然說，會中也要求經濟發展局密切注意充分供應民生物資，消保官要注意確實注意穩定物價。

市府今天起封閉公有的封閉型集會場所14天，劉和然說，市立圖書館與各分館在封閉後，採線上預約借書，29區保留1個分館提供取書，還書則正常投入書箱。

劉和然表示，侯友宜仍希望中央能夠暫時禁止移工引進入台灣。不過，新北市府尊重勞動部的專業評估。

居家檢疫 侯友宜

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