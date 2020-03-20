封閉型場館新北關閉北市不同調？柯文哲：力不可用盡

因應新冠肺炎疫情，新北市長侯友宜昨宣布今起公有封閉型場館暫停對外開放兩周，不過北市卻不封館採用實名制；針對雙北防疫不同調，台北市長柯文哲今早出席台北春季結婚購物節活動表示，北市防疫戰略上是「力不可用盡」，做適當的防衛就可以了。

柯文哲表示，北市每天早上都有防疫會議，像是運動場館就用實名制，然後管制人數，因為北市腹地有限，疫情短期內不會結束，別疫情還沒結束經濟先垮掉，戰略上是「力不可用盡」，做適當的防衛就可以了。

被問到新北防疫是否太超過？柯文哲回應超前布署也可以，就看每個地方疫情狀況；至於是否與新北不同調？柯則說，「不會，我們跟新北侯友宜很好」。

柯文哲表示，雙北是首都生活圈，如最近的隨機殺人案，地點在新北新店，嫌犯戶籍在台北；而有學生住新北，會來台北念書等，生活圈其實混在一起，要互相合作，沒什麼好抱怨的，有些SOP（標準作業流程）可以共用；例如防疫旅館可以統一調度，雙方都有好處，26日將討論首都生活圈，雙北有哪些防疫措施可以互通有無。

針對光是封閉場館就沒同步？柯文哲則解釋，合作是這樣，例如醫療方面要合作，北市聯醫副總院長與新北衛生局長是夫妻，可以比較確保雙北醫療防疫政策較一致，防疫旅館可以共用；合作不可能百分百相同，但重點的地方越一致越好。