基隆2女歐洲返國趴趴走金山老街大消毒 攤商：會害怕

基隆有2名女子自歐洲返國應自主健康管理，但卻外出參加社區旅遊活動，在基隆參加健行，還到新北市金山逛老街，引發民眾關切。金山老街昨晚大消毒，希望讓遊客及民眾安心。攤商說，聽到這消息會害怕，消毒至少會安心一點。

基隆市有2名女子2月底跟轉到歐洲德奧捷旅遊，3月7日返家，應進行自主健康管理，當時中央疫情指揮中心還未要求必須居家檢疫。但有社區居民向市府反映，她們應自主健康管理，卻在17日還四出參加社區活動、健走、逛金山老街等，讓社區居民很緊張。

但該社區發展協會理事長說明，2女都有自主健康管理、量體溫，居民不要過度恐慌，也都有戴口罩，只是拍照時才拿下口罩。但有社區民眾指2女並未依規定全程戴口罩，拍照時還拿下。

大同里長許振煌說，因為3月17日有2名基隆人來到金山逛老街，因店家、住戶都很擔心，因此請清潔隊來消毒，讓民眾安心。

金山區長陳國欽表示，新冠肺炎快速升溫，目前全國確診已破百，昨晚特別到金山老街來消毒，平時即有定期消毒，但因為有的人從外地來，不知道狀況，因此加強徹底的消毒，各公共場館也都暫停並會來消毒。

一名攤商說，有出國回來的人到老街，他們當然會害怕，昨天人就少很多了，有的還提早收了，消毒至少讓大家安心一點。