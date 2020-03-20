快訊

唐鳳胞弟涉4度強吻4歲女童 一審判刑1年6月

大陸境內新冠肺炎病例0新增 譚德塞：了不起的成就

新北取消寄養戶年齡限制 70歲周淑蘭期許照顧更多孩子

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
周淑蘭充滿活力和熱忱，願意為寄養兒少付出心力。記者施鴻基／攝影
周淑蘭充滿活力和熱忱，願意為寄養兒少付出心力。記者施鴻基／攝影

新北市取消寄養家庭65歲限制，讓更多寄養家庭得以延續服務熱忱，周淑蘭就是其中之一，即使已經70歲，她仍覺得可以為弱勢兒少盡心力，期則在體力許可下，繼續照顧更多的孩子。

新北市去年10月底修訂兒童及少年寄養辦法，放寬寄養父母年齡65歲限制，每2年重新進行審查身心健康、照顧情形、照顧資源等項目。截至今年2月底，全市共215戶寄養家庭，照顧252名兒少。

家扶基金會新北市分事務所資深社工邱玟菱說，資深寄養家庭優點是經驗豐富，帶孩子更得心應手，新北市拿掉65歲的天花板，肯定尊重資深寄養家庭付出是好事。周淑蘭充滿活力，將帶寄養童當成志業做，值得學習。

70歲的周淑蘭有個幸福家庭，丈夫是公務員，她原本經營服飾店，2名子女成家立業後，她無後顧之憂加入照顧寄養兒少行列，20年來照顧23名兒童，每當孩子離開，都心如刀割般不捨。2014年以另類寄養媽媽身分獲推薦新北市模範母親，受前市長朱立倫市長表揚。

不論面對嬰幼兒或少年少女，周淑蘭都以孩子個性帶，但強調身教代替言教。曾帶過一名有偷竊行為少女，她固定給100元零用金，用掉多少就補多少，但孩子仍戒不掉行竊，她拿數萬元給少女數，少女數完後還給她說「從來沒看過這麼多錢」，從此不再偷竊。

這名少女結束安置返家後，每年母親節或她生日時都會探視，如今在便利超商當店長，前陣子疫情發生口罩荒，還特地買幾個送她，讓周淑蘭非常窩心。周淑蘭表示，寄養兒少原生家庭不同，個性也有差異，她通常會設立生活規範，孩子達標就帶去吃大餐或旅遊，讓孩子知道是被愛且在乎。

社會局長張錦麗表示，新北市寄養家庭委託家扶中心、世界展望會、中華兒童與家庭促進協會和愛在家園推展協會協助召募，只要充滿愛心熱情，都歡迎加入新北市寄養家庭行列。

許多寄養童離開後，依然會定期探視周淑蘭（右），讓她很窩心。圖／新北市社會局提供
許多寄養童離開後，依然會定期探視周淑蘭（右），讓她很窩心。圖／新北市社會局提供
周淑蘭（左）將寄養童視如己出。圖／新北市社會局提供
周淑蘭（左）將寄養童視如己出。圖／新北市社會局提供

寄養家庭 偷竊

延伸閱讀

新北加強防疫 醫院一般病房護理之家禁探病

隱忍不是辦法！新北女性受家暴 是男性6倍

新北公有密閉場館休14天 北市不跟進

新冠肺炎個案使用運動中心 新北：已全面消毒

相關新聞

新冠疫情影響 北市婚紗公會：人潮營收砍半以上

全球新冠肺炎疫情延燒，國內婚紗產業也受衝擊，台北市婚紗攝影商業同業公會理事長高志榮指出，去年受香港反送中事件影響，營收與...

疫情升溫 金山5處溫泉公共浴室全暫停、開放戶外泡腳池

新北市金山區公所因應新冠肺炎疫情升溫，防疫考量，轄內管理的社寮、金包里、南屏、磺港、豐漁5座溫泉公共浴室因都屬室內密閉空...

末日感又來？民眾到賣場搶購商品 店員忙到閒不下來

中央疫情指揮中心昨宣布，台灣新冠肺炎確診案例累積100例，民眾因對疫情恐慌，紛紛到各賣場搶購物資，有店員表示，昨晚跟今天...

新冠肺炎疫情升溫 北市民眾搶購衛生紙泡麵

台灣新冠肺炎（COVID-19）確診個案昨累計達100例，疑因擔心疫情升溫，昨晚起不少超市、賣場出現民生物品搶購潮，今天...

基隆2女歐洲返國趴趴走金山老街大消毒 攤商：會害怕

基隆有2名女子自歐洲返國應自主健康管理，但卻外出參加社區旅遊活動，在基隆參加健行，還到新北市金山逛老街，引發民眾關切。金...

新北取消寄養戶年齡限制 70歲周淑蘭期許照顧更多孩子

新北市取消寄養家庭65歲限制，讓更多寄養家庭得以延續服務熱忱，周淑蘭就是其中之一，即使已經70歲，她仍覺得可以為弱勢兒少...

新北醫院、護理之家今起禁探病、陪限1人 長照機構視訊

這幾天國內疫情確診人數增，新北市長侯友宜今早在新冠肺炎疫情第26次應變會議中，裁示醫院、護理之家一律不能探病，只能1人陪...

居家檢疫大增 新北連夜找防疫旅館達188間、目標2千

新北市府今早臨時增加對外行程，副秘書長劉和然、衛生局長陳潤秋說明第26次防疫會議裁示事項。新北市長侯友宜今早裁示，居家檢...

因應新冠肺炎疫情 台大雲林分院明天起探病改單一時段

因應新冠肺炎疫情嚴峻，台大醫院雲林分院今天3月20日起探病時間改為單一時段。

北榮桃園分院防疫再升級 增上呼吸道感染專責門診

新冠肺炎疫情升溫，台北榮民總醫院桃園分院防疫管控措施再升級，特別強化門急診病人看診分流，並新增上呼吸道感染專責門診，主要...

搶貨潮！後山台東也跟風 手腳慢只能望架興嘆！

隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，民眾預期囤貨心理開始發酵，這幾天不僅西部地區大賣場出現掃貨的情形，就連零確診的後山台東，也開始...

防疫情 毛寶貝生命教育園區、貓村資訊站今起暫停開放

新冠肺炎疫情嚴峻，為避免群聚感染、疫情擴大，新北市動保處表示，毛寶貝生命教育園區及猴硐貓村資訊站同步暫停對外開放，相關人...

熱門新聞

國內知名電音趴明登場 網友勸停辦竟關粉絲頁裝死

賣場衛生紙被搶光! 全聯開放預購最快5月底到貨

疫情擴大 上班族提早下班奔賣場搶物資

基隆中正、信義區明天大停水11小時 影響2萬4千戶

居家檢疫者哀嘆：連老婆看到我都會怕

影／大賣場搶衛生紙、滿車泡麵 店員累翻：貨都補不滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。