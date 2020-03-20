新北取消寄養戶年齡限制 70歲周淑蘭期許照顧更多孩子

新北市取消寄養家庭65歲限制，讓更多寄養家庭得以延續服務熱忱，周淑蘭就是其中之一，即使已經70歲，她仍覺得可以為弱勢兒少盡心力，期則在體力許可下，繼續照顧更多的孩子。

新北市去年10月底修訂兒童及少年寄養辦法，放寬寄養父母年齡65歲限制，每2年重新進行審查身心健康、照顧情形、照顧資源等項目。截至今年2月底，全市共215戶寄養家庭，照顧252名兒少。

家扶基金會新北市分事務所資深社工邱玟菱說，資深寄養家庭優點是經驗豐富，帶孩子更得心應手，新北市拿掉65歲的天花板，肯定尊重資深寄養家庭付出是好事。周淑蘭充滿活力，將帶寄養童當成志業做，值得學習。

70歲的周淑蘭有個幸福家庭，丈夫是公務員，她原本經營服飾店，2名子女成家立業後，她無後顧之憂加入照顧寄養兒少行列，20年來照顧23名兒童，每當孩子離開，都心如刀割般不捨。2014年以另類寄養媽媽身分獲推薦新北市模範母親，受前市長朱立倫市長表揚。

不論面對嬰幼兒或少年少女，周淑蘭都以孩子個性帶，但強調身教代替言教。曾帶過一名有偷竊行為少女，她固定給100元零用金，用掉多少就補多少，但孩子仍戒不掉行竊，她拿數萬元給少女數，少女數完後還給她說「從來沒看過這麼多錢」，從此不再偷竊。

這名少女結束安置返家後，每年母親節或她生日時都會探視，如今在便利超商當店長，前陣子疫情發生口罩荒，還特地買幾個送她，讓周淑蘭非常窩心。周淑蘭表示，寄養兒少原生家庭不同，個性也有差異，她通常會設立生活規範，孩子達標就帶去吃大餐或旅遊，讓孩子知道是被愛且在乎。