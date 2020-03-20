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新北醫院、護理之家今起禁探病、陪限1人 長照機構視訊
這幾天國內疫情確診人數增，新北市長侯友宜今早在新冠肺炎疫情第26次應變會議中，裁示醫院、護理之家一律不能探病，只能1人陪病，加護病房限時段只能2人探病；新北住宿型安養、養護及長照機構共214家，以視訊為原則，或在通風的非照顧區探視。
衛生局長陳潤秋表示，居家檢疫、確診個案都增加，這2周是防疫關鍵時期，呼籲民眾盡量不要到人多、自我保護，她也指長者、慢性病一旦感染多是重症，因此希望多保護。新北市53家醫院、142護理之家今起，一般病房禁止探病、陪病一人，加護病房，限時段每次只能兩人。
另外，新北住宿型安養、養護及長照機構共214家，以視訊探視為原則，如有特殊狀況需當面探視，則需於非照顧區的獨立且通風良好會客處，探視時間限制在30分鐘內，減少長者感染。
此外，侯友宜也呼籲，我國昨天起禁止外籍人士入境，不過移工暫時沒有管制，若對移工無法做到防疫，特別請勞動部思考，外籍移工比照先不准入境，但尊重中央。
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