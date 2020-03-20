居家檢疫大增 新北連夜找防疫旅館達188間、目標2千

新北市府今早臨時增加對外行程，副秘書長劉和然、衛生局長陳潤秋說明第26次防疫會議裁示事項。新北市長侯友宜今早裁示，居家檢疫在此階段，因為邊境管制嚴謹，人數上一定會成長，防疫旅館目前雙北額滿，不過溝通過後，今早已達188房旅館可供應，希望朝2千房努力。

劉和然說，昨天額滿是56房，經昨天努力至今早已達188間可努力，分在3區。他也說，市長希望有2千間，希望觀旅持續與旅館業者溝通，原則是獨棟、郊區，且一定不混居。市長希望達成「能2天就不要3天」。

劉和然說，防疫旅館也是一天2千左右。居家檢疫旅館基本上名稱不曝光，否則造成業者願意配合美意喪失，除非業者答應。

劉和然也說，有些居家檢疫的家人希望把家裡留給須要居家檢疫者，比較不陌生，家人外出住旅館，因此除了防疫旅館，可就近供健康家人居住的旅館「雙軌進行」，目前已經有60多家業者可提供3到5折優惠、也盡量提供用餐、備餐等協助，目標希望達100家旅館。