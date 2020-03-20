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因應新冠肺炎疫情 台大雲林分院明天起探病改單一時段

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
醫院入口處設有8組查驗健保卡專屬讀卡機，有工作人員引導民眾快速通關。圖／本報資料照片
醫院入口處設有8組查驗健保卡專屬讀卡機，有工作人員引導民眾快速通關。圖／本報資料照片

因應新冠肺炎疫情嚴峻，台大醫院雲林分院今天3月20日起探病時間改為單一時段。

台大醫院雲林分院指出，探病管制措施自3月20日起，探病時段由單日2次降為1次，一般病房時間為上午11時30分至12時30分；加護病房探病時間為上午11時至11時30分，每位住院病人限制2人探病、1人陪病。

院方表示，配合衛生福利部疾病管制署規範，請民眾進入醫院內務必配戴外科醫療口罩，攜帶健保卡或身分證件，醫院入口處設有8組查驗健保卡專屬讀卡機，有工作人員引導民眾快速通關。

螢幕呈現綠燈表示確定旅遊史無虞，且量體溫無發燒，方可進入醫院；如發現讀卡異常會出現紅燈，有14日內旅遊史民眾，如有看診需求，則由專人帶往戶外疫病門診看診。

也提醒來院門診陪病家屬，包含幼童、嬰幼兒都務必攜帶健保卡或身分證件以便查驗。

另外，院方自2月12日起提供「居家隔離檢疫通訊診療服務」，接受居家檢疫隔離民眾，如有慢性病處方、非上呼吸道感染或發燒症狀就醫需求時，可透過1922專線，經衛生單位與醫院評估，院方專人聯繫個案，並預約通訊診療時間。

台大醫院雲林分院今天3月20日起探病時間改為單一時段。圖／本報資料照片
台大醫院雲林分院今天3月20日起探病時間改為單一時段。圖／本報資料照片

健保卡 台大醫院 發燒

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