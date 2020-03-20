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新冠疫情影響 北市婚紗公會：人潮營收砍半以上

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
全球新冠肺炎疫情延燒，國內婚紗產業也受衝擊，台北市婚紗攝影商業同業公會表示人潮與營收已減半以上，最近上陽明山拍婚紗的人潮也減少許多。圖／北市產業發展局提供
全球新冠肺炎疫情延燒，國內婚紗產業也受衝擊，台北市婚紗攝影商業同業公會表示人潮與營收已減半以上，最近上陽明山拍婚紗的人潮也減少許多。圖／北市產業發展局提供

全球新冠肺炎疫情延燒，國內婚紗產業也受衝擊，台北市婚紗攝影商業同業公會理事長高志榮指出，去年受香港反送中事件影響，營收與香港來台拍婚紗人數都有遞減趨勢，今年第一季再受疫情影響，整體營收已砍半，不少人原定結婚，也延後拍婚紗、宴客的期程，拍婚紗人潮大減。

根據北市婚紗公會估計，全台每年約有7、8萬對伴侶拍婚紗，其中海外就占2成5到3成不等，主要來自香港、澳門、新加坡、馬來西亞，香港人更占了大半；去年至今卻接連因反送中、肺炎疫情影響，海外客源銳減到幾乎沒了，拍婚紗的國人也減半。

高志榮說，現在很多婚紗館都做好防疫與消毒，原本想著要分艙分流，但客人實在少到1個樓層頂多只會有2組，直接就「自然分流」；陽明山櫻花季本也是香港等海外人士拍婚紗的首選，因為不用花大錢去到日本，今年人潮也幾乎快減半，不只沒什麼海外情侶來拍，攝影師還說沒什麼人很好拍、上下山也不塞車。

高志榮指出，最近陽明山海芋悄悄綻放，繡球花季也將開跑，為了防疫安全，婚紗拍攝活動現場除會幫客人消毒，也會提供隨身酒精給客人，另會控制容留人數，讓每個人活動空間可有10平方公尺，避免群聚。

有關客源減少對策，高志榮則說，原本同業都認為反送中告一段落後，香港客源可望回穩，公會也規畫要到印尼開拓新市場增加營收，未料會爆發疫情，各國疫情也越來越嚴峻，現在連台灣也限制外國人入境，種種意外讓婚紗業者有志難酬，可能要延後到明年再開拓海外新客源。

高志榮也說，依照過去SARS的經驗，疫情過去後將有搶拍婚紗、搶訂婚宴場的熱潮，不過這次受疫情影響的國家分布全球，感覺比SARS嚴重，不知多久才會告一段落；如今同業營收已因此砍半以上，考量可能有周轉金不足問題，公會本月也開始陸續向會員說明北市府簡易貸、經濟部紓困方案及信保基金等救濟管道，並調查需求中。

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