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北榮桃園分院防疫再升級 增上呼吸道感染專責門診

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
北榮副院長陳威明親自桃園分院訪視防疫措施，訪視前聽取行前簡報。圖／北榮桃園分院提供
北榮副院長陳威明親自桃園分院訪視防疫措施，訪視前聽取行前簡報。圖／北榮桃園分院提供

新冠肺炎疫情升溫，台北榮民總醫院桃園分院防疫管控措施再升級，特別強化門急診病人看診分流，並新增上呼吸道感染專責門診，主要收治14天內無旅遊史但有呼吸道感染症狀者，副院長陳威明也到院訪視防疫措施，並叮囑醫護人員落實健康管理，全方位強化防疫。

北榮桃園分院指出，因應肺炎疫情，自1月16日先進行出入口體溫監測，2月6日再增加以健保卡VPN查詢旅遊史、管制陪探病人員、持續宣導民眾勤洗手，且非必要不到醫療院所。並因應疫情升溫，自本月19日起將門急診病人看診分流，針對民眾有無旅遊史、有無發燒，以及有無出現呼吸道感染症狀，擬訂5項不同SOP。

院方規畫的看診分流，病患若14天內有旅遊史，只要有發燒或有呼吸道感染症狀一律到急診室後方的發燒篩檢站檢查，若無症狀建議居家檢疫完再就醫或請其他家人代領藥，若旅遊史超過14天或無旅遊史者，有發燒送往急診隔離室，若出現呼吸道症狀，則引導至專責門診就診，其餘無相關症狀者一律往一般門診。

台北榮民總醫院桃園分院也規定額溫逾37度發燒不得進入醫院等，無旅遊史、接觸史由急診入口至急診室就醫，若有旅遊史、接觸史則到急診室後方發燒篩檢站就醫，另一般病房不能探病，並限制陪病者須無發燒、14天內旅遊史。

針對各項防疫管制措施升級，副院長陳威明昨率醫企部組長宋霈蓁以及感管室感管師一行人，在桃園分院長盧星華、副院長黃銘超、一級主管及感控室感管師等人陪同下訪視防疫措施，特別關注是否有明確管制動線、環境清潔、軟硬體設備架設、落實VPN查詢、TOCC詢問，以及相關人員對於高風險民眾就醫路線指引是否清楚，並須了解遇有疑似個案時處理流程及後續轉送負壓病房SOP等等。

陳威明也精神喊話說，醫護人員以堅守第一線照顧民眾健康、防護疫情缺口為重責大任，但同仁們的健康狀況更是重要，除了醫護人員、行政同仁，還有外包人員如清潔人員、殯葬公司人員、照服員等，院方應檢視所有員工的旅遊史，落實健康管理。

盧星華說，因應疫情發展，院方配合嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心公布的新防疫政策，隨時檢視並更新防疫措施及相關管制。每周召開2次防疫會議，結合各單位組成醫護、疫情監控、後勤、資訊及公關組跨域合作，務必管控作業滴水不漏。

北榮副院長陳威明親自桃園分院訪視防疫措施，了解民眾動線管制路線、紅外線熱像儀監測體溫，健保卡VPN查詢旅遊史、詢問TOCC等。圖／北榮桃園分院提供
北榮副院長陳威明親自桃園分院訪視防疫措施，了解民眾動線管制路線、紅外線熱像儀監測體溫，健保卡VPN查詢旅遊史、詢問TOCC等。圖／北榮桃園分院提供
北榮副院長陳威明親自桃園分院訪視防疫措施，給予因應院內發生COVID-19確定病例應變指導。圖／北榮桃園分院提供
北榮副院長陳威明親自桃園分院訪視防疫措施，給予因應院內發生COVID-19確定病例應變指導。圖／北榮桃園分院提供

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