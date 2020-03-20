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搶貨潮！後山台東也跟風 手腳慢只能望架興嘆！
隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，民眾預期囤貨心理開始發酵，這幾天不僅西部地區大賣場出現掃貨的情形，就連零確診的後山台東，也開始有民眾大量掃貨，連鎖賣場貨物一下掃空。民眾說：「看新聞大家都買，不買就怕買不到了」。
「我不曉得為什麼大家來狂買！」連鎖賣場員工不解的說，這現象從昨天晚上5點開始，大概就是下班的時間，店裡一下子就湧現人潮，大家幾乎只買衛生紙、泡麵和罐頭，貨架上很快被掃空，根本來不及補貨，之前都沒有這樣的狀況。
記者實際走進賣場裡，確實發現部分商品幾乎都已被掃購一空，尤其以衛生紙為主，有人一買就是5包以上起跳，甚至有的是全家出動，大人小孩手裡都提著衛生紙，至於泡麵、罐頭情況也好不到哪裡去，一箱一箱的買，手腳慢的人，只能望架心嘆。
「下班就來賣場買了。」李姓市民說，新聞都在報大家買物資抗疫情，很擔心到時候缺貨或漲價會買不到，所以就帶著家人來買東西，衛生紙最起碼可以撐個2、3個月用。也有市民表示，「先買再說，反正有總比沒有好」。
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