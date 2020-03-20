首位自主管理局長 黃文彬：病毒可怕，家人的愛無敵

台中市政府都市發展局長黃文彬的兒子3月17日返台，18日出現身體不適症狀，醫生判斷因自美返台，收容檢驗較妥適，初採檢驗結果出爐為陰性。

黃文彬局長在臉書發文，說出從兒子住院丶他自己決定自主管理以及面對外界種種質疑的心路歷程。

「我是一個局長，也是一個爸爸。

相信全天下父母的心情都是一樣的，想的都是愛著孩子、怎樣保護孩子。此刻，雖然見不到他，但我好想抱抱他，跟他說：未來無論怎樣，爸爸都會一直陪在你身邊。

身為台中市都發局局長，我要以身作則，孩子還沒確診前，即便我不一定有感染風險，但還是選擇主動好好待在家中，保護我的同仁，保護這座城市。

看到外界有許多人質疑，容我說明一下，17號晚上十點多，我才見到兒子，兒子從房間裡出來，戴著N95口罩，喊了一聲「爸爸。」我很清楚防疫的規定，忍著沒有刻意走向前去，保持著距離回了一聲「你回來囉」那一秒，心情很複雜。

我好想給兒子一個擁抱，但我們家跟老人長輩同住，他的懂事與防疫意識高到讓人心疼，自美返台回到家後，就一直待在房間裡，除了上廁所都沒踏出房門。要不是疫情，我一定會像往常見面一樣，抱著他說「兒子我愛你，好久不見餒，歡迎回家。」

黃文彬局長「真情告白」，在臉書po文道出一名爸爸心聲，強調「病毒也許可怕，但家人間的愛，無敵」感動眾多網友，紛喊爆哭與加油，一名網友上傳兒子的畫作鼓勵黃局長「看過您的文章後，我更是珍惜此刻和家人擁有的」，黃文彬局長也回覆：「謝謝你的暖文，讓我有更大的勇氣面對困難。」

新聞局長黃國瑋表示，黃局長原正進行14天自主健康管理、居家辦公，如今兒子初驗結果為陰性，目前尚需二次檢驗，若二採也為陰性，則較無風險，而黃局長近日也能解除居家自主健康管理的狀態，返回公務。