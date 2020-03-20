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疫情升溫 金山5處溫泉公共浴室全暫停、開放戶外泡腳池

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
疫情升溫，全台密度最高金山5處溫泉公共浴室全暫停開放。圖／金山區公所提供
疫情升溫，全台密度最高金山5處溫泉公共浴室全暫停開放。圖／金山區公所提供

新北市金山區公所因應新冠肺炎疫情升溫，防疫考量，轄內管理的社寮、金包里、南屏、磺港、豐漁5座溫泉公共浴室因都屬室內密閉空間，今天起暫停開放，直至疫情穩定為止，並進行徹底消毒工作。但磺港溫泉公共浴室戶外泡腳池屬室外空間，仍正常開放使用。

金山區長陳國欽表示，新冠肺炎疫情持續升溫，金山區除自即日起暫停開放溫泉公共浴室外，也配合市府政策超前佈署，暫停市民活動中心、運動休閒廣場、公所會議空間等封閉式空間借用，並請區內宮廟、銀髮俱樂部、老人共餐據點暫緩辦理，以共同防疫。

陳國欽提醒，到金山觀光的旅客，如前往公共浴室戶外泡腳池休憩，請保持彼此間座位的距離，區公所亦會定期消毒，請民眾安心使用。

金山溫泉屬大屯山地熱帶，緊臨北海岸，為台灣最北部的溫泉區，部份濱海的泉水含有鹽份。金山溫泉開發甚早，日據時期的台灣總督府在此建立了溫泉招待所，開啟了金山溫泉的歷史。目前全台僅存的溫泉公共浴室不到20間，金山區占5間，是全台免費溫泉公共浴室密度最高的地區，公共浴室共有金包里、豐漁、磺港、社寮及南屏5處公共浴室。

疫情升溫，全台密度最高金山5處溫泉公共浴室全暫停開放。圖／金山區公所提供
疫情升溫，全台密度最高金山5處溫泉公共浴室全暫停開放。圖／金山區公所提供
磺港溫泉公共浴室戶外泡腳池屬室外空間，仍正常開放使用。圖／金山區公所提供
磺港溫泉公共浴室戶外泡腳池屬室外空間，仍正常開放使用。圖／金山區公所提供
疫情升溫，全台密度最高金山5處溫泉公共浴室全暫停開放。圖／金山區公所提供
疫情升溫，全台密度最高金山5處溫泉公共浴室全暫停開放。圖／金山區公所提供
疫情升溫，全台密度最高金山5處溫泉公共浴室全暫停開放。圖／金山區公所提供
疫情升溫，全台密度最高金山5處溫泉公共浴室全暫停開放。圖／金山區公所提供

溫泉 金山 新冠肺炎

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