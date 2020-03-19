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新冠肺炎疫情升溫 張斯綱：校內運動場所應加強防疫

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
國民黨台北市議員張斯綱。圖／取自張斯綱臉書
國民黨台北市議員張斯綱。圖／取自張斯綱臉書

北部某國小委外運動場有一名球友確診新冠肺炎，校方關閉場館消毒，廠商員工自主管理。台北市議員張斯綱今呼籲北市府暫停開放學校委外的運動中心、游泳池、各類球場，不要讓運動中心成為防疫破口。

張斯綱指出，因有學校委外經營的運動中心出現確診案例，台市政府應立即針對所轄各級學校所屬外包經營的運動中心、游泳池、各類球場進行全面消毒，制定統一的防疫措施及規範，並考量暫停開放之可能性，不要讓運動中心成為防疫破口。

張斯綱說，因北部有確診案例是委外運動中心的使用者，而這類學校內運動中心往往是民眾及校內師生共用，他要求台北教育局、體育局應立即要求相關委外廠商力離全面消毒，避免成為防疫的破口。

台北市體育局指出，體育局轄管委外營運運動場館、泳池及自營運動場館，即日起實施實名制管理，民眾入場時須登記姓名、電話、14天內是否出國等基本資料，同時也將暫停開放兒童遊戲區及棋藝閱覽區。

體育局表示，自3月1日起配合市府災害應變中心一級開設，12區運動中心、公園泳池及轄管運動場館就已實施動線管制及進館量測體溫措施，現為強化運動場館防疫及降低傳染風險，施行實名制管理並暫停開放部分區域，也呼籲民眾若排隊人數較多時，請做好個人防護措施及保持適當間距。

體育局指出，防疫期間將依中央流行疫情指揮中心及台北市政府各項防疫防護指引，進行不同階段管制措施，亦宣導民眾做好自主管理。體育局也將對各區運動中心及公園泳池加強稽查，以確保各運動場館確實執行。

體育 北市 新冠肺炎

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