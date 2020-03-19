防範新冠肺炎疫情 新北基層里長座談會延期舉行

為因應新冠肺炎疫情蔓延及暫停開放公有封閉型場館兩週政策，新北市民政局表示，本年度剩餘6場的市長行動治理座談將暫緩辦理。

民政局長柯慶忠表示，考量座談會議都在區公所大禮堂或市民活動中心等封閉型場館舉辦，且民政系統是本次防疫體係重要一環，在防疫的關鍵時刻，更需要所有里長共同防疫，攜手安定民心，守護家園，因此剩餘6場次將視疫情趨緩後再行舉辦。

民政局表示，新北市長侯友宜延續去年率領各局處首長至各區辦理里長座談，實際解決基層問題。今年1月13日起再度啟動行動治理列車至各區傾聽基層聲音，原規劃辦理31場座談，截至3月19日已辦理23區25場次座談，餘八里、平溪、瑞芳、深坑、烏來、新店6場次預訂在3月30日前辦理完成。