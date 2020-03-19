裝、卸貨接紅單 汐止攤商吃不消盼解套

在鐵路高架橋下做生意的汐止秀豐市場，因為，在內側道路都畫了紅線，造成攤商在停車裝卸貨時被開單很不方便，所以，今(19)日市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，討論如何為攤商解套，避免再接紅單。

秀豐市場自治會長施秀錦指出，市場每到下午時間就開始出現採買人潮，而在這之前，攤商們都得先卸貨擺攤，不過，鐵路橋下兩邊，在汐科路是畫了一整排的汽車格，但反觀另一邊，卻是整條畫了紅線，如果攤商車子開來要卸貨，等於紅線違停，攤商接紅單，大喊吃不消。

因為，內側道路不寬，畫卸貨車格也有困難，所以，會勘一行人也討論是不是時段性開放讓攤商可以裝卸貨，施秀錦說，希望能夠找方法改善，不然，沒辦法卸貨，停了車又被開單也不是辦法。

市議員張錦豪表示，黃昏市場內側這邊，很多攤商在裝卸貨的時候會遇到紅線違停的狀況，所以，今天邀請交通局跟公所來會勘討論如何解套，建議在中間區段設置立牌，在固定時間提供攤商裝卸貨的時間，那討論出一個結果，這裡是紅線，那在下午一點到晚上八點，可以做為裝卸貨的時間。