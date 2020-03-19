疫情期血荒 汐止議員號召捐血送口罩套

面對這次新冠肺炎，大家少出門，也造成捐血的人少了，為了紓解血荒，今(19)日新北市議員白珮茹就在服務處前舉辦戶外喝咖啡捐血活動，為和大家一起防疫，捐血也送口罩套以及抗菌洗手露，一大早就吸引不少人來捐血響應。

市議員白珮茹說，服務處每一年都會辦捐血活動，那今天因為疫情的關係很多室內的活動都取消，很多社團他們的捐血活動也因為疫情而停辦，那很感謝很多我的好朋友、好鄰居們來共同響應，希望這次疫情趕快過去，大家都能平安健康，感謝今天主辦的百合獅子會。

律師簡榮宗說，今天很榮幸來參加捐血的活動，因為最近疫情比較緊張，那我覺得人跟人之間要有同理心跟，互相的體貼，所以，我請了十位事務所的律師一起來響應這次的活動，因為，我在白議員這邊每個星期三下午都有法律服務，幫助我們在七星區的好朋友們，所以，各位有法律問題都可以來問。

汐止區長陳健民表示，很開心議員白珮茹舉辦捐血活動，結合自閉症服務協會也結合消防局推住警器，呼籲十七歲以上到65歲的區民們能夠響應捐血活動。

白珮茹指出，服務處門口其實是一個戶外空矌的地方，捐血活動也有自閉症協會來共同響應，幫助需要幫助的孩子，也準備了餐點，因為吃飽了才有力氣捐，那這次服務處也有提供口罩套，主要是因為這次疫情，如果有這個口罩套，大家就不用天天換口罩，也不會因為沒有口罩而曝露在風險當中，所以，有需要口罩套的朋友也可以到服務處索取。