瑞芳火車站週邊要整頓 盼能安全加分

瑞芳火車站周邊的圍牆老舊易晃、不安全，今(19)日立委賴品妤與市議員林裔綺服務處進行會勘，台鐵也同意整建圍牆，另外地下道也要轉交由新北市府管理，裝設櫥窗供民眾欣賞展覽，讓瑞芳火車站盡善盡美，安全加分。

瑞芳火車站旁的鐵路巷，因為圍牆老舊龜裂，當地龍興里長因為怕遊客觀感不佳，三年前設了圍籬稍作修飾，但圍籬裡，牆面傾斜且易晃，為了怕影響安全，特地找了立委賴品妤、議員林裔綺服務處與台鐵前來會勘研討如何改善。

立委賴品妤表示，台鐵承諾，將配合這次瑞芳火車站體整修計劃，重新整建火車站周圍圍牆，而位在旅遊服務中心旁的地下道，這次也納入會勘項目，希望台鐵允許設立櫥窗，供來往民眾較佳的展覽空間，而不是目前只能用珍珠版浮貼的樣貌。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，因為地下道連絡火車前後站，多數使用者為當地居民，這次會勘後，將再會同市府人員，前來研討交接地下道的管理權責，台鐵與區公所也都樂見設置櫥窗活化地下道空間，希望未來能納入火車站整修規劃中，讓觀光更上層樓。