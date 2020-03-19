九庄大道公遶境取消 防疫優先改車巡

淡水三芝九庄輪祀保生大帝，今年大道公要從下圭柔山庄頭、過庄到淡水街庄遶境，但因肺炎病毒疫情，今(19)日新北市政府到忠山里爐主家中，與九庄大道公主委蔡錦賢、各里長協調取消，經向保生大帝神尊擲筊後，決定取消原本遶境，改由車巡方式進行。

九庄輪祀保生大帝主委蔡錦賢表示，由於目前新冠肺炎病毒疫情，已經超過一百例，對於市政府希望取消也了解目前社會上的氣氛，但基於九年九庄輪流供奉，是無法延到下一年度，因此取消原本上千人規模的遶境活動，改成１３尊神尊，都由車輛，加上前後共有１６輛左右的車隊，包含陣頭在內，全都在車上不能下車，來進行這一次的過庄儀式，可說是縮到最小的規模。

由於這次大公道輪祀祭典，將會在農曆的三月十五開始，對於地方上來說，是一件相當重大的宗教祭典活動，也是無形文化的重要資產，今年到淡水庄頭有23個里，一起舉辦

淡水區長巫宗仁表示，在國曆４月８日這場車巡過庄儀式當中，將會協助做好防疫措施，除了每個人都要戴口罩外，也必需量測體溫，發燒著必需就醫，全程由里長來做好消毒工作，也會將每一台車間距拉大，避免聚集。