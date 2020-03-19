新北六色名茶混搭 獨一無二蹦出新滋味

新北市農會文山茶推廣中心精挑細選新北市六種特色名茶，包括文山包種茶、東方美人茶、蜜香紅茶、石門鐵觀音、林口龍壽茶、三峽碧螺春等，讓各種口感風味在這一小杯茶湯中，展露無疑，保證是獨一無二，完全顛覆您的味蕾。

入口首先可以感受到碧螺春的清香味，緊接著東方美人茶甘醇帶點果香的甜味，從舌間竄出，豐富的層次，沒有半點違和感。

新北市農會文山茶推廣中心主任賴水成說，最近正是防疫期間，許多民眾都減少外出機會，在家悶得慌的時候，不妨可以享受當個茶葉魔術師的樂趣。

賴水成主任又示範了一泡六色茶，這六色茶來頭不小，是精挑細選新北市六種特色名茶，包括文山包種茶、東方美人茶、蜜香紅茶、石門鐵觀音、林口龍壽茶、三峽碧螺春等，各種口感風味在這一小杯茶湯中，展露無疑，保證是獨一無二，完全顛覆您的味蕾而現在這六種茶也推出六色名茶禮盒，在新北市文山茶推廣中心就可以找得到。

大家都知道喝茶好處多多，如果民眾擔心新冠疫情不想外出，不妨可以在家喝喝茶、促進新陳代謝，保持好心情，遠離病毒。