影／形同鎖國！九份商家嘆：公主害入黑暗期 現在掉黑洞

新北市九份地區在發生「鑽石公主號」郵輪事件後，假日人潮只有往日一、兩成，平時更是稀稀落落。現在台灣形同「鎖國」，商家擔心未來會更慘。有人形容過去是進入黑暗期，現在則是要掉進「黑洞」了。

九份過去每逢連假總是人潮多到要實施交通管制，今年228連假就已反常，首日有些遊客，但山上停車場也僅停放六成車輛，後兩天假日更冷清。

九份老街商圈理事長許立育說，現在的遊客大概只剩以前的一成到一成半，原因是外籍遊客幾乎「絕跡」，國內遊客也變少。 疫情要持續多久才會比較穩定說不凖，很 擔心不曉得到什麼時候，店家會撐不住引發倒店潮。

許立育表示，現在業績這麼慘，商家多以延後開店、提早打烊，縮短營業時間因應，或是以不扣全勤獎金的方式鼓勵員工多休假，降低成本度過難關。

九份溫莎堡民宿業者許顥譯說，過去假日住房率可達五、六成，現在不論假日或平日，住房率都只有一、兩成，大家都在苦撐待變。

有商家說，鑽石公主號事件九份被「點名」，生意馬上受影響，心情很沮喪，覺得遭受無妄之災，只能無奈接受。當時覺得只要適時澄清、宣傳，屬戶外景點的九份商機應是是陷入短暫的黑暗期，期待不久就傳出疫情受控制的好消息，重現光明。